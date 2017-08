Lelőtték a barcelonai merénylet - eddig szökésben lévő - utolsó gyanúsítottját

A spanyol rendőrség hétfő délután lelőtte a barcelonai merénylet eddig szökésben lévő gyanúsítottját. A marokkói Junesz Abujakub halálakor Allahu Akbar-t kiáltott - osztotta meg az Euronewsra hivatkozva a Mandiner A spanyol rendőrség hétfőn kora este Twitteren is megerősítette a hírt. A rendőrség közléseszerint a 22 éves Junesz Abujakub volt a támadások értelmi szerzője és kitervelője is - számolt be a lap.

A gyanúsított pólót viselt, illetve azon egy inget, kigombolva, amelyet széttárt és azt kiáltotta, Allahu Akbar. A rendőrök ekkor látták meg, hogy alatta van valami, ami övnek tűnt, robbanóövnek. Ekkor tüzet nyitottak, ahogy egy ilyen esetben kötelességük volt

– mondta a katalán rendőrparancsnok, Josep Lluis Trapero. A biztonsági műveletek még mindig tartanak. Végig 12 ember elfogása volt a célunk, ezzel a személlyel együtt 12 ember sikerült ártalmatlanná tennünk – tette még hozzá.A marokkói Junesz Abujakub csütörtök délután Barcelona központjában a gyalogosok közé hajtott egy furgonnal. A merényletben 15-en haltak meg, és több mint 120-an megsebesültek.