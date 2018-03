Lelőtték a támadót, vége a francia túszdrámának - az Iszlám Állam magára vállalta a támadást

A BFM francia hírtelevízió korábban úgy értesült, hogy a túszejtő marokkói vagy marokkói származású, és a hírszerző szolgálatok előtt ismert volt radikális nézetei miatt, de nem zárták ki azt sem, hogy köztörvényes bűncselekményeket is elkövetett korábban. A Le Parisien című napilap szerint a férfi aktív látogatója volt a szalafista közösségi portáloknak. A lap úgy tudja, hogy a férfi állítólag Szíriában is járt. A Le Parisien szerint a rendőrség péntek délután házkutatást tartott a lakásban, ahol a férfi szüleivel és három vagy négy lánytestvérével lakott.A gyanúsított azt állította, hogy az Iszlám Állam (IA) terrorszervezethez tartozik. A hírtelevízió értesülése szerint a fegyveres a túszejtést megelőzően rátámadt egy gépkocsiból rálőtt négy marseille-i rendőrre, akik egy közeli terepen futottak. Az egyik rendőr a vállán könnyebben megsebesült. A támadó ötször lőtt, és azután ment be a Super U szupermarketlánc egyik üzletébe.A város polgármestere, Eric Ménassi korábban azt mondta, hogy a szupermarketben túszokat ejtő férfi Allah Akbar kiáltással hatolt be az üzletbe.A túszejtés helyszínére érkező Gérard Collomb belügyminiszter megerősítette, hogy a csendőrség elit egysége, a GIGN semlegesítette, azaz megölte a Redouane Lakdim nevű, 26 éves támadót, aki a közeli Carcassone-ban lakott. A miniszter szerint magányos elkövető volt, aki kisebb bűncselekmények miatt ismert volt a rendőrség előtt, megfigyelték, de nem tudtak a radikalizálódásáról. A történteket nem tekintik iszlamista fenyegetésnek - tette hozzá. A támadás - a megölt túszejtővel együtt - összesen három halálos áldozatot követelt. A miniszter gratulált a bátorságához a magát a túszért cserébe önként felajánló 44 éves csendőr alezredesnek, és "hősiesnek" nevezte a tettét.A miniszter elmondta, hogy a férfi először megállított egy gépkocsit, rálőtt vezetőjére és utasára, mindketten megsebesültek, egyikük súlyosan. Megerősítette azt is, hogy a támadó ezután Carcassonne-ban a kaszárnya közelében kocogó rohamrendőrökre lőtt, egyiküket megsebesítette a vállán, ezután hajtott a kisváros szupermarketjéhez, ahol túszokat ejtett. Gérard Collomb hangsúlyozta, hogy Franciaországban jelenleg is nagy a terrorveszély, naponta feltárnak és megelőznek terrorcselekményeket, de sajnálatos módon a pénteki túszejtés ellen nem tudtak fellépni.A rendőrség lezárta a közeli utakat és körülvette a szupermarketet. Az iskolákban biztonságba helyezték a diákokat, és lezárták a jelentős idegenforgalmi nevezetességnek számító Carcassonne várát is - jelentette a BFM televízió.Édouard Philippe kormányfő és Francois Macron köztársasági elnök terrorcselekménynek nevezte a dél-franciaországi túszejtést.Az államfő Brüsszelben tartott sajtóértekezletén hangsúlyozta: Franciaországban továbbra is nagy a terrorveszély, inkább a radikalizálódott egyének, mintsem a külföldről vezényelt szervezett műveletek miatt. Macron közölte: rövidesen visszatér Párizsba, hogy koordinálja a szükséges intézkedéseket.Az izraeli kormányfő határozottan elítélte a pénteki franciaországi túszejtést. "A civilizált világnak egységesen kell fellépnie a terrorizmussal szemben" - hangsúlyozta Benjámin Netanjahu, aki részvétét fejezte ki az áldozatok családjával és a francia néppel.Elítélte a merényletet Lubomir Metnar cseh belügyminiszter is, aki közölte: nem emelik a terrorkészültség szintjét a trebes-i merénylet után, de a rendőrség biztonsági intézkedéseket hoz a húsvéti ünnepekre.

Korábban írtuk:

A rendőrök lelőtték a dél-franciaországi Carcassonne közelében fekvő Trebes szupermarketjében túszokat ejtő támadót pénteken - közölte a Reuters hírügynökséggel egy, a nyomozáshoz közel álló illetékes. A hírt Gérard Collomb belügyminiszter is megerősítette, aki szerint a tettes magányos elkövető volt, és a történteket nem tekintik iszlamista fenyegetésnek.

Rendőr- és mentőautók állnak a Super U szupermarket épülete előtt, a dél-franciaországi Carcassonne-tól keletre fekvő Trebes településen, ahol legkevesebb két ember életét vesztette, amikor 2018. március 23-án egy fegyveres túszokat ejtett az üzletben.

A túszejtő állítólag Salah Abdeslam, a 2015. november 13-i párizsi merényleteket elkövető kommandó egyetlen életben maradt tagjának szabadon engedését követeli. (MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo)

A túszejtő meghalt - közölte a nevének elhallgatását kérő illetékes, aki elmondta, hogy a rendőrök megrohamozták az üzletet, ahol a túszejtő elsáncolta magát egy csendőrtiszttel, aki önként ajánlotta fel magát egy túsz elengedéséért cserébe. Sőt még azt is megtette, hogy az egyik asztalra tette működő mobiltelefonját.Az akció során a csendőr alezredes és egy katona is megsebesült.A BMV francia hírtelevízió korábban úgy értesült, hogy a túszejtő marokkói vagy marokkói származású, és a hírszerző szolgálatok előtt ismert volt radikális nézetei miatt, de nem zárták ki azt sem, hogy köztörvényes bűncselekményeket is elkövetett korábban.A gyanúsított azt állította, hogy az Iszlám Állam (IA) terrorszervezethez tartozik. A hírtelevízió értesülése szerint a fegyveres a túszejtést megelőzően egy gépkocsiból rálőtt négy marseille-i rendőrre, akik egy közeli terepen futottak. Az egyik rendőr a vállán könnyebben megsebesült. A támadó ötször lőtt, és azután ment be a Super U szupermarketlánc egyik üzletébe.A túszejtés helyszínére érkező Gérard Collomb belügyminiszter megerősítette, hogy a rendőrség elit egysége, a GIGN semlegesítette, azaz megölte a Redouane Lakdim nevű, 26 éves támadót. A miniszter szerint magányos elkövető volt, aki kisebb bűncselekmények miatt ismert volt a rendőrség előtt, de nem tudtak a radikalizálódásáról.Megerősítette azt is, hogy a támadó előzőleg Carcassonne-ban a kaszárnya közelében kocogó rohamrendőrökre lőtt, ezután hajtott a kisváros szupermarketjéhez, ahol túszokat ejtett.Helyi médiaértesülések szerint a szupermarketben történt túszejtés során két ember halt meg, és hárman megsebesültek.A rendőrség lezárta a közeli utakat és körülvette a szupermarketet. Az iskolákban biztonságba helyezték a diákokat, és lezárták a jelentős idegenforgalmi nevezetességnek számító Carcassonne várát is.Édouard Philippe kormányfő és Francois Macron köztársasági elnök terrorcselekménynek nevezte a dél-franciaországi túszejtést. Az államfő Brüsszelben tartott sajtóértekezletén hangsúlyozta: Franciaországban továbbra is nagy a terrorveszély. Bejelentette, hogy a következő órákban visszatér Párizsba és szoros figyelemmel követi az eseményeket.Emmanuel Macron Angela Merkel német kancellárral tartott közös brüsszeli sajtótájékoztatóján támogatásáról biztosította a Carcassonne melletti Trebes település szupermarketjében elkövetett túszejtés áldozatait.A párizsi ügyészség bejelentette, hogy a terrorellenes hivatalt vezető ügyész személyesen utazik Dél-Franciaországba a szupermarketben történtek feltárására. A nyomozáshoz közel álló, nevének elhallgatását kérő forrás a Reuters hírügynökségnek megerősítette, hogy egy 45 éves alezredes felajánlotta, hogy helyet cserél az egyik tússzal."Az alkalmazottak és a vásárlók nagy részének sikerült kimenekülnie. Egy szolgálatban lévő csendőrtiszt áll kapcsolatban jelenleg a túszejtővel" - idézte a francia hírügynökség a forrást.A Le Figaro című napilap úgy tudja, hogy a szupermarket egyik alkalmazottját megölte a támadó, de már nincs több túsz az üzletben. Más források szerint az üzlet hentese és egy vásárló halt meg. A boltban mintegy húszan tartózkodtak a túszejtés pillanatában.Eric Ménassi, Trebes polgármestere szerint az épületben már csak a túszejtő és egy csendőr található.Az üzlet körül a rendőrségi akció továbbra is folyamatban van, a környéket teljesen lezárta a rendőrség.A BFM hírtelevízió úgy értesült a párizsi ügyészségtől, hogy a férfi azt mondta: az Iszlám Állam dzsihadista szervezet nevében lép fel.Az ügyben a párizsi ügyészség terrorelhárítási részlege indított eljárást, a hatóságok és a kormányzat is terrortámadásként kezeli a túszejtést.A La Dépeche du Midi című regionális lap értesülése szerint a támadó egy 30 év körüli, marokkói származású férfi, aki szerepel a francia titkosszolgálatok nyilvántartásában. A szupermarket parkolójában álló gépkocsijának rendszámtáblája alapján tudták azonosítani a hatóságok.A férfi állítólag Salah Abdeslam, a 2015. november 13-i párizsi merényleteket elkövető kommandó egyetlen életben maradt tagjának szabadon engedését követeli.A túszejtés délelőtt 11 órakor történt, szemtanúk több lövést is hallottak.A hírtelevízió értesülése szerint a fegyveres a túszejtést megelőzően egy gépkocsiból rálőtt négy marseille-i rendőrre, akik egy közeli terepen futottak. Az egyik rendőr a vállán könnyebben megsebesült. A támadó ötször lőtt, és azután ment be a Super U szupermarketlánc egyik üzletébe.A csendőrség tájékoztatása szerint egy szemtanú azt mondta, hogy amikor a támadó bement az üzletbe, azt kiáltotta, hogy "Allah akbar". A férfinél egy kézifegyver, valamint kések és gránátok voltak.Édouard Philippe miniszterelnök "komolynak" nevezte a helyzet."Carcassonne közelében egy férfi elbarikádozta magát egy szupermarketben túszokkal. Ez komoly helyzet" - mondta a kormányfő a kelet-franciaországi Mulhouse-ban.A belügyminisztérium azt kérte a sajtó munkatartásaitól, hogy egyelőre ne menjenek a helyszín közelébe, és ne zavarják a rendőri erők fellépését, illetve ne tegyenek közzé olyan "szóbeszédeket", amelyek megzavarhatják a tájékoztatást. A tárca jelezte, hogy a Twitteren folyamatosan tájékoztat a rendőri beavatkozás fejleményeiről.Gérard Collomb belügyminiszter elindult a helyszínre.Franciaországban a 2015 januárban, a Charlie Hebdo szatirikus lap szerkesztősége ellen elkövetett terrortámadás óta legmagasabb szintű a terrorkészültség, mintegy 100 ezer csendőr, rendőr és katona teljesít szolgálatot a köztereken, pályaudvarokon, repülőtereken.​Az elmúlt három évben 241-en vesztették életüket iszlamista merényletekben, amelyeknek nagyon gyakran a rendőrök és a katonák a célpontjai. A 2015. november 13-i, 130 áldozatot követelő párizsi merényleteket követően rendkívüli állapotot hirdetett ki a kormány, és ezt a parlament hatszor meghosszabbította. A rendkívüli állapotot 2017. november 1-én feloldották, de a rendőrség állandó jelleggel megkapta az új terrorelhárítási törvény kereteiben a rendkívüli állapot idején rendelkezésére álló jogkörök nagy részét.