Lemond a szexbotrányba keveredett ausztrál kormányfőhelyettes

A katolikus, 24 éve házas, most 50 éves Joyce, aki a választás során "családi értékekkel" kampányolt, nemrég még azt mondta: nem áll szándékában lemondani amiatt, hogy viszonyt kezdett korábbi sajtótitkárával, aki jelenleg gyereket vár tőle.



Joyce hozzátette pénteken: parlamenti mandátumáról nem mond le, mert biztosítani akarja, hogy a Malcolm Turnbull miniszterelnök vezette kormánynak megmaradjon az egyfős többsége a törvényhozásban. Mint mondta, annak hatására mond le, hogy pártjánál megvádolták őt szexuális zaklatással.



Ezt a fejleményt néhány órával korábban jelentették be, de részleteket egyelőre nem közöltek ezzel kapcsolatban. Joyce tagadta sajtóértekezletén, hogy bárkit szexuálisan zaklatott volna. Azt kérte, ha van egy ilyen vád ellene, akkor tegyenek feljelentést a rendőrségen.



A koalíciós megállapodás értelmében a Nemzeti Pártnak új vezetőt kell választania, aki automatikusan a kormányfőhelyettes is lesz.