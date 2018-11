Lemondott a Brexit-ügyi miniszter, mert nem támogatja a jóváhagyott megállapodás-tervezetet

Lemondott tisztségéről csütörtökön Dominic Raab brit Brexit-ügyi miniszter, azzal az indokkal, hogy nem tudja "jó lelkiismerettel" támogatni a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszeréről szóló, a kormány által előző este jóváhagyott megállapodás-tervezetet.



Dominc Raab személyében nem egészen fél éven belül a második miniszter távozik a Brexit-ügyi tárca éléről.



Elődje, David Davis július 9-én mondott le, azzal az indokkal, hogy véleménye szerint a kormány Brexit-politikájának iránya és taktikája miatt mind kevésbé valószínű a brit EU-tagságról 2016-ban tartott - a kilépést pártolók szűk, 51,89 százalékos arányú győzelmével végződött - népszavazás döntésének maradéktalan végrehajtása.



A DExEU-t a referendum után hozták létre, és eddig két miniszter, Davis és Raab állt az élén.



Az Európai Unió több országának vezetője üdvözölte Theresa May brit miniszterelnök bejelentését, miszerint kormánya jóváhagyta a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszeréről szóló megállapodás-tervezetet - jelentették hírügynökségek csütörtökön.



"Nagy-Britannia és az Európai Unió jövőbeli kapcsolatainak érdekében nagyon fontos, hogy a brit kilépés rendezett formában menjen végbe" - mondta ezzel kapcsolatban Stefan Löfven svéd ügyvezető miniszterelnök, akihez csatlakozott Lars Lokke Rasmussen dán miniszterelnök is. "Zöld fény!" - írta a Twitteren a dán politikus.



Heiko Maas német külügyminiszter hasonló véleményt hangoztatott Berlinben.



"Ez nagy megkönnyebbülés" - fogalmazott a német diplomácia vezetője, hozzétéve: "több hónap bizonytalanság után végre kézzelfogható jelet kaptunk Londonból azzal kapcsolatban, hogyan képzelik el a kilépést" - mondta, hozzátéve, hogy mindkét oldalról továbbra is sok munkára van szükség. Megismételte továbbá, hogy Berlin a brit EU-tagság megszűnése után is szoros kapcsolatokat kíván fenntartani Nagy-Britanniával.



Sebastian Kurz osztrák kancellár szintén üdvözölte a megegyezést és köszönetét fejezte ki Michel Barniernek, az Európai Bizottság Brexit-ügyi főtárgyalójának az ügyben tett erőfeszítéseiért.



Juha Sipila finn miniszterelnök Twitteren jelentette be, hogy fontos lépésnek tartja a brit kormány szerdai döntését, de hozzátette, hogy a felekre még további fontos döntések meghozatala vár.



Charles Michel belga miniszterelnök ugyancsak óvatosságra intett. "Figyelmesen át fogjuk tanulmányozni az egyezmény szövegét, megvizsgáljuk, hogy mennyire van összhangban európai értékeinkkel" - közölte a megállapodással kapcsolatban Twitteren.



A szerda este közzétett megállapodás-tervezet szerint megkötések nélkül Nagy-Britanniában maradhatnak azok a külföldi EU-állampolgárok, akik a Brexit jövő márciusra várható dátuma után előirányzott, várhatóan 2020 decemberének végéig tartó átmeneti időszak lejártáig már öt évet eltöltöttek az országban.



A tervezetben szerepel a London által kért átmeneti időszak is, amelynek célja az, hogy a brit gazdaságnak ne kelljen hirtelen, sokkszerűen alkalmazkodnia az új körülményekhez, és legyen idő a majdani kétoldalú kereskedelmi kapcsolatrendszer kidolgozására és fokozatos életbe léptetésére.



A brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszeréről szóló, szerda este közzétett megállapodás-tervezet szerint megkötések nélkül Nagy-Britanniában maradhatnak azok a külföldi EU-állampolgárok, akik a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) jövő márciusra várható dátuma után előirányzott, várhatóan 2020 decemberének végéig tartó átmeneti időszak lejártáig már öt évet eltöltöttek az országban.



Az 585 oldalas szövegtervezetet szerdán késő este tette közzé egy időben Nagy-Britannia és az Európai Unió, miután a brit kabinet ötórás vita után jóváhagyta.



A tervezetben szerepel a London által kért átmeneti időszak is, amelynek célja az, hogy a brit gazdaságnak ne kelljen hirtelen, sokkszerűen alkalmazkodnia az új körülményekhez, és legyen idő a majdani kétoldalú kereskedelmi kapcsolatrendszer kidolgozására és fokozatos életbe léptetésére.



A tervezet szerint - amelyet még a brit parlamentnek is jóvá kell hagynia - azok a külföldi EU-állampolgárok, akik az átmeneti időszak végéig törvényesen és életvitelszerűen eltöltöttek öt évet az Egyesült Királyságban, állandó tartózkodási jogosultságot kapnak.



A viszonosság alapján ugyanez vonatkozik az EU-országokban élő brit állampolgárokra.



A dokumentum alapján azok a külföldi EU-állampolgárok, akik az átmeneti időszak végéig még nem töltöttek el öt évet az Egyesült Királyságban, szintén maradhatnak, amíg ki nem töltik az ötéves tartózkodási időszakot, és ezután ők is állandó letelepedési jogosultságot kapnak.



Ez a jog korlátozható lesz azok esetében, akik súlyos bűncselekményeket követtek el, vagy bűnöző életmódot folytatnak, illetve ha megpróbálnak visszaélni a letelepedést szabályozó rendszerrel.



A megállapodás-tervezet kitér az egyenlő bánásmódhoz fűződő, az Egyesült Királyságban élő és dolgozó külföldi EU-állampolgárokat és hozzátartozóikat megillető jelenlegi jogosultságok védelmére és a diszkrimináció tilalmára is. A dokumentum szövege szerint ők jórészt a mostanival azonos, az Egyesült Királyság EU-tagságából eredő jogosultságok alapján dolgozhatnak, tanulhatnak, férhetnek hozzá közszolgáltatásokhoz és jóléti juttatásokhoz a Brexit után is.



Ezek a jogosultságok akkor változnak, ha a brit állampolgárok hasonló jogosultságai is módosulnak - fogalmaz a szövegtervezet.



A dokumentum szerint e jogosultságok kiterjednek a külföldi EU-állampolgárok azon hozzátartozóira is, akik 2020. december 31-én szintén már az Egyesült Királyságban tartózkodnak életvitelszerűen. A megállapodás-tervezet szerint a nagy-britanniai tartózkodásra jogosult EU-állampolgárokhoz a jövőben bármikor csatlakozhatnak hozzátartozóik - házastársuk, a velük polgári partnerségi vagy házasságon kívüli élettársi viszonyban állók, az eltartott gyermekek és unokák, illetve a gondoskodásra szoruló szülők és nagyszülők -, abban az esetben, ha a hozzátartozói viszony 2020. december 31-én már fennáll, és még fennáll akkor is, amikor az illető be akar utazni az Egyesült Királyságba.



A brit kormány már többször is hangoztatta, hogy mindenképpen szeretné, ha a Nagy-Britanniában törvényesen élő és dolgozó külföldi EU-állampolgárok a Brexit után is maradnának, függetlenül attól, hogy születik-e megállapodás London és az EU között a brit kilépés feltételrendszeréről.