Lemondott a görög polgári védelmi miniszter a sok halottat követelő tűzvész miatt

Lemondott tisztségéről Níkosz Tószkasz görög polgári védelmi miniszter pénteken az országot múlt héten sújtó, legkevesebb 92 halálos áldozatot követelő erdőtüzek miatt. A kormány közleménye szerint Alekszisz Ciprasz görög miniszterelnök elfogadta Tószkasz lemondását.



Múlt csütörtöki sajtótájékoztatóján Tószkasz arról beszélt, komoly jelek utalnak arra, hogy gyújtogatás okozta az erdőtüzeket, de azt is elmondta: "lelkiismeretből" felajánlotta lemondását Alekszisz Ciprasz miniszterelnöknek. A görög kormányfő akkor azonban elutasította azt, arra hivatkozva, hogy "ez most a harc ideje".



A polgári védelmi miniszter nem zárta ki, hogy a tűzoltóság és a rendőrség hibázott, fogalmazása szerint "eredményesebben is tehette volna a dolgát".



A múlt hétfőn fellobbant tűz a közeli hegyekből alig egy óra alatt átterjedt Máti és Rafína településekre. A fejvesztve menekülő lakosok közül többen otthonukban vagy autójukban égtek benn, néhányan pedig a tengerben kerestek menedéket a lángok elől.



A görög ügyészség vizsgálja az erdőtűz okát és a hatóságok reagálását a katasztrófára.



Jórgosz Sztathákisz görög környezetvédelmi és energiaügyi miniszter pénteken a 24/7 görög rádiónak adott interjújában bejelentette, hogy a hatóságok a jövő héten megkezdik illegálisan felhúzott épület bontását az erdőtűz sújtotta Attika-régióban. A görög kormány szerint az illegális házépítés gyakorlata a felelős az erdőtüzek gyors terjedése és halálos áldozatainak magas száma miatt.



Efthímisz Lékkasz, az athéni egyetem földtani professzorának véleménye szerint az egyik legfőbb ok a településfejlesztési terv teljes hiánya volt. "Az utcáknak nincsen kijutásuk a tengerhez, valamint nincsenek merőleges utcák, amelyek megkönnyítenék az emberek menekülését" - mondta Lékkasz a helyi sajtónak nyilatkozva.