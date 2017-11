Lemondott a luhanszki szakadárok ˝elnöke˝

A hírt Leonyid Paszicsnik, a szakadár terület "állambiztonsági minisztere" jelentette be. Közleményében arról tájékoztatott, hogy Plotnickij "többszöri harctéri sérülései által okozott egészségügyi állapotára" hivatkozva nyújtotta be lemondását. Közölte továbbá, hogy a "választásokig" Plotnickij határozata értelmében ő tölti be ideiglenesen az "elnöki" tisztet.



Korábban sem az ukrán, sem az orosz, sem a szakadár sajtó nem adott hírt arról, hogy Plotnickij megsérült volna bármilyen harci cselekményben.



Orosz források szerint Plotnickij mostantól a minszki megállapodások teljesítéséért felelős "megbízotti" tisztet tölti be a Luhanszki Népköztársaságban.



Paszicsnik hangsúlyozta, hogy Plotnickij sokat tett a minszki megállapodások teljesüléséért, és megígérte, hogy továbbra is megtesz ez ügyben minden tőle telhetőt.



A szakadárok között belviszály robbant ki, miután Plotnickij hétfőn úgy döntött, meneszti a szakadár luhanszki terület "belügyminiszterét, Ihor Kornetet. Utóbbi viszont nem törődött bele a döntésbe, sőt cáfolta, hogy leváltották volna őt hivatalából. Kedden ismeretlen, azonosítót nem viselő fegyveresek szállták meg Luhanszk városát páncélozott harcjárművekkel, szerdán megszállták a helyi "főügyészséget", és szoros ostromgyűrűbe zárták Plotnickij hivatalát. Csütörtökön Plotnickijnak valahogy sikerült kimenekülnie hivatala épületéből, elhagyta Luhanszkot, és minden bizonnyal Oroszországba utazott. Az ukrán sajtóban megjelent kommentárok szerint a puccsszerű hatalomváltáshoz vezető belviszálynak az az oka, hogy kibékíthetetlen ellentét keletkezett a szakadár terület politikai és fegyveres testületei között. A két tábornak a 112.ua ukrán hírportál szerint más-más orosz kurátorai vannak: míg Plotnickij támogatója a Kreml "szürke eminenciásának" nevezett Vlagyiszlav Szurkov orosz elnöki tanácsadó, addig a fegyveres testületek mögött az orosz titkosszolgálat, az FSZB áll.



A hírportál elemzője azt sem tartotta kizártnak, hogy Moszkvában úgy döntöttek: egy vezető alatt egyesítik a két kelet-ukrajnai, azaz a donyecki és a luhanszki szakadár területet, és ennek élén szívesebben látnák a donyecki vezetőt, Olekszandr Zaharcsenkót, és "beáldoznák" Plotnickijt. Ez a portál szerint a dugába dőlt Új-Oroszország (Novorosszija) elnevezésű moszkvai projekt felélesztése lenne.