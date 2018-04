Lemondott a megye kormányzója a kemerovói tűzvész miatt

Benyújtotta lemondási kérelmét Vlagyimir Putyin orosz elnöknek Aman Tulejev, Kemerovo megye kormányzója - jelentette be a megye közigazgatási hivatalának sajtószolgálata.



Vlagyimir Putyin a lemondást elfogadta - közölte a Kreml sajtószolgálata vasárnap.



Az államfő a lemondott Tulejev helyettesét, Szergej Civiljovot nevezte ki ügyvezető kormányzónak a megye élére. A rendelet az aláírásakor lép hatályba.



Tulejev vasárnap a múlt heti kemerovói tűzvész miatti politikai felelősséget magára vállalva kijelentette, hogy a tragédia után a lemondást tartja az egyetlen helyes döntésnek, "mert ilyen súlyos teherrel erkölcsi szempontból nem maradhat a kormányzói tisztségben".



A kemerovói Zimnyaja Visnya üzletközpontban múlt vasárnap kitört tűz következtében 64 ember, köztük 41 gyerek vesztette életét és 79-en megsérültek.



"Szörnyű tragédiát élünk át. Hatvannégy embert veszítettünk el, többségük gyerek, a mi gyerekeink" - mondta a kormányzó.



Tulejev hozzátette, hogy minden tőle telhetőt megtett: találkozott az áldozatok hozzátartozóival, igyekezett megoldani a segítségnyújtás kérdéseit. A kormányzó ismételten őszinte részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, és köszönetet mondott mindenkinek.



A 73 éves Tulejev 1997 óta állt Kemerovó megye élén. Lemondásáról többször is jelentek meg híresztelések, tavaly a kormányzó egészségi állapota kapcsán: májusban gerincműtéten esett át.



Pénteken őrizetbe vette az Nyomozó Bizottság (SZK) a Kemerovo megyei építésfelügyelet volt vezetőjét, mert engedély nélkül épült fel az a üzletközpont. Az SZK szerint a hatóságot az építkezés idején irányító Tanzilja Komkova nem tett lépéseket annak érdekében, hogy leállíttassa az önkényesen felhúzott üzletközpont működését. Az ellene indított nyomozás célja feltárni azt is, hogy az ügynek van-e korrupciós háttere.



Őrizetbe vették Julija Bogdanovát, a bevásárlóközpontot birtokló Kemerovói Édesipari Kombinát vezérigazgatóját is, mert szemet hunyt a tűzvédelmi rendszer hiányosságai felett, noha beosztottjai többször figyelmeztették.



A tragédiával kapcsolatban eddig hét embert vettek őrizetbe, akik az épület üzemeltetéséért és biztonságáért voltak felelősek. A plázát 2013-ban alakították ki a város központjában, egy 1968-ban épült édesipari gyár egyes épületelemeinek felhasználásával.