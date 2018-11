Lemondott Mihai Fifor román védelmi miniszter

Lemondott a bukaresti kormányban betöltött tisztségéről hétfőn Mihai Fifor védelmi miniszter, akit a küszöbön álló kormányátalakításnál a lecserélésre javasolt miniszterek között tartott számon a román média.



Hétfőn délben összeült a nagyobbik kormányerő, a Szociáldemokrata Párt (PSD) végrehajtó bizottsága. Az ülésen várhatóan eldöntik, milyen minisztercseréket eszközölnek Viorica Dancila kormányában. Médiaértesülések szerint a tanácskozáson szankciókról is döntenek azon tisztségviselők esetében, akik az utóbbi időben a korrupcióváddal bíróság elé állított Liviu Dragnea pártelnök lemondását kérték.



A PSD tanácskozására érkező Mihai Fifor - aki szeptemberben állítólag aláírta a "lázadók" Dragnea lemondását követelő levelét, majd visszavonta aláírását - az újságíróknak elmondta: lemondásáról Dragneával és a miniszterelnökkel is egyeztetett, és azért akarja átadni másnak a védelmi tárca irányítását, hogy minden energiáját a pártfeladatok teljesítésére fordíthassa.



Lemondott az ülés előtt a PSD bukaresti szervezete élén betöltött ideiglenes elnöki tisztségéről Gabriela Firea bukaresti főpolgármester is, aki az utóbbi időben a pártelnök leghangosabb és gyakorlatilag egyedüli bírálója maradt.



Két hónapja Dragnea azonnali lemondását követelő nyílt levelet tett közzé a PSD három alelnöke: Paul Stanescu miniszterelnök-helyettes, Gabriela Firea bukaresti főpolgármester és Adrian Tutuianu szenátusi alelnök, de a pártelnöknek sikerült megőriznie támogatottságát, és elszigetelnie a lázadókat. Azóta Tutuianut kizárták, a Stanescu és Firea ellen hozandó szankciókról pedig várhatóan hétfőn dönt a PSD állandó bizottsága.



A nagyobbik kormánypárt belviszálya miatt veszélybe került a Dancila-kormány parlamenti támogatottsága, de a kabinetet a Dragnea ellen lázadó szociáldemokraták sem szeretnék megbuktatni, mert semmi garanciájuk nincs arra, hogy a jobboldali Klaus Iohannis államfő legközelebb is hajlandó lesz a PSD jelöltjét megbízni kormányalakítással.