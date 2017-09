Lemondott Trump magángépekkel repkedő egészségügyi minisztere

Lemondott Tom Price, a Trump-kormány egészségügyi minisztere - közölte a Fehér Ház pénteken.



A lemondás vagy az esetleges leváltás napok óta a levegőben volt. A miniszterről - aki hivatalosan egészségügyi és az emberi erőforrások minisztere - ugyanis kiderült, hogy hivatalos utakra magánrepülőgépeket és kormányzati katonai gépeket vett igénybe, amelyek költségeit az adófizetők állták.



"Az egészségügyi és emberi erőforrások minisztere, Thomas Price benyújtotta lemondását és az elnök elfogadta" - áll a Fehér Ház közleményében.



Price utazási praktikáit Donald Trump elnök is rossz szemmel nézte, nyilvánosan is bírálta, és amikor csütörtökön, majd pénteken is újságírók megkérdezték tőle, hogy vajon meneszti-e a tárcavezetőt, az elnök csupán annyit mondott: "majd meglátjuk". Pénteken délután már azt közölte: estig döntést hoz. Hozzátette, hogy nem Price hozzáértéséről van szó.



A miniszter május óta legalább 26 esetben vett igénybe magánrepülőgépeket, összesen több mint 400 ezer dollárért, és bár a Fehér Ház engedélyezte katonai különgépek használatát európai, afrikai és ázsiai útjaihoz, ez is több mint félmillió dollárba került.



Tom Price csütörtökön nyilvánosan bocsánatot kért az adófizetőktől és ígéretet tett 52 ezer dollár megtérítésére, illetve a kincstárba történő azonnali befizetésére. Ám sajtóhírek szerint Donald Trumpot annyira felháborította minisztere költekezése, hogy nem nyugtatta meg a költségek egy részének befizetése sem.



Miniszteri kinevezése előtt Price georgiai republikánus képviselő volt. Ő az első miniszter, aki elhagyja a kormányt.



A Fehér Ház szóvivője, Sarah Huckabee Sanders közölte: Donald Trump az eddigi miniszterhelyettest, Don J. Wrightot jelöli majd a tárca élére.