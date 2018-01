Lemondta londoni látogatását Donald Trump

Az ok, amiért töröltem londoni utamat az, nem vagyok nagy híve annak, hogy az Obama-kormányzat bagóért eladta a legjobb helyen fekvő és legjobb nagykövetséget Londonban, csak azért, hogy egy újabbat építsen 1,2 milliárd dollárért

Törölte az év elejére tervezett, londoni látogatását Donald Trump amerikai elnök arra hivatkozva, hogy csalódott amiért az elődje, Barack Obama vezette kormányzat "bagóért" adta el az Egyesült Államok nagykövetségének előző épületét a brit fővárosban.Trump erről csütörtökön írt egy Twitter-bejegyzésben.- írta Trump.A londoni amerikai nagykövetség honlapjáról az derült ki ugyanakkor, hogy a követség építésének helyszínéről hónapokkal Obama 2009 januári hivatalba lépése előtt döntöttek.Trump olyan látogatástól állt el pénteki üzenetében, amelyet hivatalosan soha be sem jelentettek. A februári londoni utazás ugyanis nem az az állami látogatás lett volna, amelyre Theresa May brit miniszterelnök éppen egy éve, tavaly januárban hívta meg II. Erzsébet királynő nevében az amerikai elnököt. Trump az Egyesült Államok új londoni nagykövetségét avatta volna fel a jövő hónapban, de ennél többet erről a látogatásról hivatalos forrásból eddig sem lehetett tudni.Nem hivatalos értesülések szerint azonban egyelőre az állami látogatás is lekerült a napirendről, jóllehet a brit kormány álláspontja szerint ez a meghívás továbbra is érvényes.A nagy-britanniai állami látogatásra meghívott külföldi államfők hivatalosan a királynő vendégei, a brit királyi protokoll teljes pompájával fogadják és az uralkodó valamelyik rezidenciáján, a londoni Buckingham-palotában vagy a windsori kastélyban szállásolják el őket.A halasztás tényét már abból is lehetett sejteni, hogy az amerikai elnök állami látogatása nem szerepelt a tavaly júniusi előrehozott választások után megalakult brit kormány új programjában, amelyet a hagyományoknak megfelelően II. Erzsébet királynő ismertetett a felsőházban, márpedig e programismertető beszédekben az uralkodó mindig megemlíti, hogy kiket fogad állami látogatáson a következő egy évben.A februári látogatás lemondása és az, hogy az állami látogatás előkészületeiről sem hallani semmit, egyaránt jelzi, hogy milyen mértékben lehűlt a két, egymással hagyományosan rendkívül szoros kétoldalú kapcsolatokat ápoló atlanti szövetséges viszonya. Ezt a folyamatot már Trump elnökválasztási kampánya óta a két ország közös újkori diplomáciatörténetében szinte példátlan, nyilvános csörték kísérik.David Cameron, az előző brit miniszterelnök már 2015 végén "megosztónak, ostobának és tévesnek" nevezte Trump azon nem sokkal korábbi kijelentését, hogy London egyes városnegyedeibe a rendőrök sem mernek bemenni, mert félnek a helyi radikális muszlim közösségektől.Az ügyben annak idején megszólalt Boris Johnson, London akkori polgármestere, a jelenlegi brit külügyminiszter is, kijelentve: ő csak azért nem megy be New York egyes városnegyedeibe, mert valós a kockázata annak, hogy ott összefut Donald Trumppal.Londonban különösen nehezményezték azt is, hogy elnökké választása után Trump a brit politikusok közül elsőként Nigel Farage-t, az Egyesült Királyság Függetlenségi Pártjának (UKIP) volt vezetőjét fogadta.A megválasztott amerikai elnök rögtön komoly diplomáciai botrányt is keltett azzal a nyilvános felvetésével, hogy Farage lehetne Nagy-Britannia washingtoni nagykövete.Ezt a felvetést, amelyet Trump a Twitter üzenőportálon tett közzé, a Downing Street annak idején feltűnően indulatos közleményben utasította vissza, hangsúlyozva, hogy a washingtoni nagyköveti poszton "nincs üresedés", Nagy-Britanniának "kiváló nagykövete van" az amerikai fővárosban, és a brit nagyköveteket "alapelvszerűen" Londonban nevezik ki.Az amerikai elnök tavaly november végén ismét komoly diplomáciai vihart kavart, ezúttal azzal, hogy a Twitteren újraközölte a Britain First nevű radikálisan muszlimellenes brit csoport három - valóságtartalmában nem megerősített - videóját muszlimok által elkövetett állítólagos atrocitásokról.A csoport egyik vezetője ellen, akinek Twitter-oldaláról Trump átvette a videókat, büntetőeljárás folyik Nagy-Britanniában szélsőséges gyűlöletkeltő kijelentései miatt.Az ügyben Theresa May miniszterelnök személyesen is rosszallásának adott hangot, "helytelennek" nevezve, hogy Trump "egy hazugságokat terjesztő, feszültségeket szító, gyűlölködő" csoport videóit népszerűsíti.Az amerikai elnök azonban May megrovó nyilatkozatára is indulatos Twitter-üzenetben válaszolt, felszólítva a brit kormányfőt, hogy "ne rám összpontosítsa figyelmét", hanem "az Egyesült Királyságban zajló, romboló radikális iszlám terrorizmusra".Nyílt diplomáciai szóváltásra adott alkalmat az is, hogy Trump hivatalosan elismerte Jeruzsálemet Izrael fővárosának. A döntést London erőteljes hangvételű nyilatkozatban bírálta.Mindezek után az elemzői közösség és a brit sajtó nem találja meglepő fejleménynek, hogy Trump egyelőre inkább nem tesz látogatást legfőbb európai szövetségesénél.