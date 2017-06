Lengyelország átadja a V4-csoport soros elnökségét Magyarországnak

A visegrádi csoport (V4) hétfői varsói csúcstalálkozóján Beata Szydlo lengyel kormányfő átadja a csoport soros elnökségét Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek, ezt megelőzően pedig a térség kormányfői a Benelux-államok vezetőivel tárgyalnak a Brexit következményeiről, a migrációs válságról, valamint a közös uniós védelmi politikáról is.



A soros elnökség átadási ceremóniája hétfő délután a varsói Király Várban lesz, miután a V4-országok, Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia miniszterelnökei értékelik az elmúlt év során megvalósított kezdeményezéseket. Ezt megelőzően a visegrádi vezető politikusok a Benelux-államok, Belgium, Hollandia és Luxemburg kormányfőivel egyeztetnek.



A két regionális csoport csúcstalálkozója "magasabb politikai szintre emeli az eddig a külügyminiszteri szinten ápolt kapcsolatokat" - mondta a PAP lengyel hírügynökségnek Rafal Bochenek lengyel kormányszóvivő. A bővített formátumú munkamegbeszélésen az Európai Unió jövőjéről, a folyamatban lévő brit kilépésnek (Brexit) erre gyakorolt hatásáról tárgyalnak, napirenden szerepelnek a közös uniós piac kérdései, az EU biztonsági és védelempolitikája, a migrációs válság kezelése - számolt be Bochenek.



A V4- és a Benelux-országoknak az EU-ban betöltött szerepét illetően Konrad Szymanski uniós ügyekért felelős lengyel külügyminiszter-helyettes pénteken a PAP-nak nyilatkozva úgy értékelte: egyre nagyobb súlyuk van a regionális országcsoportoknak, aminek "fő oka az, hogy növekedik a kormányfők szerepe az uniós politika alakításában". Hangsúlyozta azt is: a V4-en belüli intenzív együttműködés "nem helyettesíti, hanem megerősíti az EU-t".



A Benelux-országok és a visegrádi négyek hasonló állásponton vannak egyebek mellett az EU és a NATO együttműködését illetően, az uniós védelmi politika szerepének megerősítésével összefüggésben, hasonló a hozzáállásuk a brit kilépési tárgyalásokhoz is - magyarázta Szymanski. A lengyel külügyminiszter-helyettes szerint a varsói csúcstalálkozó azért fontos, mert "a nézeteltérések esetében a politikai párbeszéd a legjobb megoldás". A V4 és a Benelux-államok egyeztetése a kiterjesztett visegrádi együttműködés (V4+) egyik formátuma, külügyminiszteri szinten 2012-től vált rendszeressé.