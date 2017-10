Lengyelország szerint nem kell felülvizsgálni Ukrajna társulási megállapodását

- közölte hétfőn a varsói külügyminisztérium a TASZSZ orosz hírügynökséggel, Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter nyilatkozatára reagálva.Szijjártó Péter Luxembourgban, az EU-tagállamok külügyminisztereinek hétfői tanácskozását követően kijelentette: a kisebbségi jogok nagyon durva megsértése folyik Ukrajnában,Szijjártó Péter azt is mondta, kezdeményezni fogja az Ukrajnával kötött társulási szerződés felülvizsgálatát.

Lengyelország nem látja lehetségesnek a társulási megállapodás vagy az Ukrajnával létesített elmélyített szabadkereskedelmi övezet felülvizsgálását. A lengyel fél az oktatási törvény körül kialakult vitás helyzet tárgyalásos rendezését fogja sürgetni magyarországi és ukrajnai partnereinél, a nemzetközi és a kétoldalú egyezményekből eredő kisebbségi jogok figyelembe vételével

- olvasható az orosz állami hírügynökség érdeklődésére adott lengyel válaszban.Mindemellett a varsói külügyi tárca emlékeztetett arra, hogy a lengyel nyelvű oktatás helyzete Ukrajnában eltér a magyarétól, ugyanakkor pedig hangsúlyozta:A tárca szerint Lengyelország kiemelt figyelmet fordít a lengyel nyelvű oktatás helyzetére nemcsak Ukrajnában, de minden más olyan országban, ahol lengyel kisebbség él.A szeptember végén hatályba lépett ukrán törvénynek az oktatás nyelvéről szóló 7. cikke több ország, köztük Magyarország és Lengyelország tiltakozását is váltotta ki. A jogszabály ezen, 2020 szeptemberétől életbe lépő része kimondja: Ukrajnában az oktatás nyelve az államnyelv, a nemzeti kisebbségek anyanyelvű oktatását csak az első négy osztályban engedélyezik, így az 5. osztálytól felfelé, az anyanyelvi tárgyak kivételével, minden tantárgyat ukránul oktatnak majd.

A Velencei Bizottság véleménye után az EU tárgyalni fog az új oktatási törvényről KijevvelAz Európai Unió tárgyalni fog Kijevvel az új oktatási törvényről azt követően, hogy a Velencei Bizottság kialakítja ezzel kapcsolatos véleményét - közölte Federica Mogherini, az Európai Unió (EU) kül- és biztonságpolitikai főképviselője Luxembourgban, az európai uniós tagországok külügyminisztereinek tanácskozását követően hétfőn.Egy újságírói kérdésre válaszolva Mogherini megerősítette, hogy az új ukrán oktatási törvény is napirenden volt azon a tanácskozáson, amelyet az uniós külügyminiszterek az EU emberi jogi politikájáról folytattak.Emlékeztetett: a kisebbségi nyelvoktatást érintő törvényről már folytatott kétoldalú megbeszélést Petro Porosenko ukrán elnökkel New York-ban, az ENSZ szeptemberi közgyűlésén és abban egyeztek meg, hogy az EU és az ukrán hatóságok további egyeztetést tartanak majd a törvény kisebbségi jogokat érintő rendelkezéseiről.Mogherini beszámolt arról is, hogy a miniszterek tanácsa megerősítette az unió elkötelezettségét az emberi jogok előmozdítása és védelme mellett és arról folytattak tanácskozást, miként lehet a leginkább előmozdítani e jogokat kétoldalú és többoldalú keretek között.Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tanácskozást követően arról tájékoztatott, hogy sem Federica Mogherini, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője, sem Johannes Hahn, az európai szomszédságpolitikáért és a csatlakozási tárgyalásokért felelős biztos nem emelt semmilyen kifogást az ellen, hogy az EU-Ukrajna társulási tanács - magyar kezdeményezésre - naprendre tűzze az új ukrán oktatási törvény ügyét december elején esedékes ülésén.Kijelentette, a magyar kormány kész a konzultációra, de annak sikere azon múlik, hogy a törvénynek azokat az elemeit, amelyek a kisebbségi jogokat "rendkívüli módon sértik" visszavonják, vagy legalább hatályát felfüggesztik.