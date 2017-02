Letartóztattak Ausztráliában egy férfit a dzsihadistáknak nyújtott műszaki segítség miatt

Malcolm Turnbull ausztrál kormányfő elmondta, hogy a terrorizmussal vádolt, 42 éves Haisem Zahabot az új-dél-walesi Young városában fogták el. Az ausztráliai születésű férfi letartóztatása egy 18 hónapja tartó művelet része volt. A miniszterelnök hozzátette, hogy az elfogott villanyszerelő ausztrál területen nem tervezett támadást.



Zahab rakéták és lézeres figyelmeztetőrendszerek kifejlesztésében nyújthatott segítséget a szélsőségeseknek az interneten keresztül, bár szakmáját tekintve nem rendelkezhetett közvetlen ismeretekkel a témáról.



Andrew Colvin szövetségi rendőrfőkapitány úgy tudja, hogy a villanyszerelőnek szerteágazó ismeretségei voltak dzsihadista körökben, és nemcsak a konfliktusövezetekben, de a világ más részein élő szélsőségesekkel is tartotta a kapcsolatot.



A férfi akár életfogytiglani börtönbüntetést is kaphat az elkövetett bűncselekményekért.



Ausztrália Irakban és Afganisztánban is harcolt az Egyesült Államok oldalán. Az országban 2014 szeptembere óta fokozott terrorkészültség van. Azóta több merénylet is elkövettek már, legalább 12 esetben viszont sikerült meghiúsítani a szélsőségesek terveit.