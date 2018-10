New York államban letartóztattak egy férfit, aki Washingtonban fel akarta robbantani magát a novemberi időközi választás napján - jelentette az NBC televízió.



Az 56 éves Paul Rosenfeldet a New York városától mintegy 20 kilométernyire északra fekvő Tappan városkában, a házában tartóztatták le még kedden, de ezt csak szerdán, a vádemelést követően közölték az amerikai hatóságok.



A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) azzal vádolja Rosenfeldet, hogy otthonában robbanószerkezetet készített, amellyel a washingtoni kongresszus épülete előtti téren akarta felrobbantani magát. Tervéről augusztus óta rendszeresen leveleket és SMS-üzeneteket küldött egy pennsylvaniai újságírónak, aki értesítette a hatóságokat.



Az FBI átkutatta a férfi otthonát, és az alagsorban megtalálta a házilag készített, működőképes pokolgépet, amelyet el is szállítottak. Rosenfeld bevallotta, hogy valóban merényletet tervezett november 6-ra, és azt is elmondta, hogy az interneten rendelte meg a készülékhez szükséges anyagokat.



Rosenfeld egyedül cselekedett - közölte az FBI. A nyomozók szerint így akarta felhívni a figyelmet "radikális politikai nézeteire". A férfi ugyanis azt vallja, hogy a kormányzati tisztségviselőket - ókori görög mintára - sorshúzással kellene kiválasztani.



"Rosenfeld terve az amerikai demokrácia elleni lépés volt" - idézte a CBS televízió a vádat emelő Geoffrey Berman ügyészt.



A férfi ellen tömegpusztító szerkezet törvényellenes előállítása miatt emeltek vádat. Ez tíz évig terjedő börtönbüntetéssel sújtható. Továbbá vádat emeltek ellene tömegpusztító szerkezet államok közötti szállítása és robbanóanyag vásárlása miatt is, ennek a büntetési tétele szintén tíz évig terjedő szabadságvesztés.