Letette hivatali esküjét Pedro Sánchez új spanyol miniszterelnök

Az eseményen a hagyományoknak megfelelően jelen volt a távozó miniszterelnök, a pénteken leváltott Mariano Rajoy is.



Perdo Sánchez szocialista kormányfő beiktatási ünnepségén - először a spanyol demokrácia négy évtizedes történetében - hiányoztak a vallási jelképek, a Biblia és a feszület.



A Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) főtitkárát pénteken választotta kormányfővé a parlament azzal, hogy megvonta a bizalmat konzervatív néppárti elődjétől.



A bizalmatlansági indítványt a szocialista parlamenti frakció terjesztette be, miután a bíróság a múlt héten első fokon ítéletet hirdetett az egyik legszövevényesebb spanyol korrupciós botrányban, a 2009-ben kirobbant úgynevezett Gürtel-ügyben, és megállapította, hogy a korrupciós hálózatból hasznot húzott a kormányzó konzervatív Néppárt (PP) is. A Néppárt fellebbezett a döntés ellen, amely 245 ezer euró (mintegy 78 millió forint) pénzbüntetés szabott ki rá.



Pedro Sánchez az első kormányfő Spanyolországban, aki bizalmi szavazással került a miniszterelnöki posztra, ahogy abban is az első, hogy nem parlamenti képviselő, mert mandátumát 2016 őszén visszaadta.



Sajtójelentések szerint a kormányzati feladatok átadás-átvétele máris megkezdődött és a szokásosnál jóval gyorsabb lesz. A kormányzati intézményekben már pénteken megkezdődött a költözés, és a leváltott Mariano Rajoy kormányfő állítólag még a hétvégén elhagyja családjával együtt a Moncloa-palotában található miniszterelnöki rezidenciát.



2011-ben, amikor a választások után a konzervatívok vették át Spanyolország irányítását a szocialistáktól, mindez körülbelül egy hónapig tartott.