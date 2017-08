Lezuhant egy rendőrségi helikopter az erőszakba torkollott amerikai szélsőjobboldali rendezvény közelében

A helikopter erdős területen zuhant le, egy ház közelében, Albermale megyében. A földön tartózkodók közül nem sérült meg senki. A baleset okát vizsgálják.



Az AP hírügynökség meg nem nevezett tisztségviselőkre hivatkozva jelentette, hogy a városbeli erőszakos cselekményeknek van közük a helikopterbalesethez, de beszámolóiból egyelőre nem derült ki, hogy milyen módon. A dpa hírügynökség úgy tudja, hogy a helikopter személyzete a tüntetéseket figyelte.



Charlottesville-ben rendkívüli állapotot hirdettek ki szombaton a szélsőjobboldal rendezvényén kialakult erőszak miatt. Egy valószínűleg szándékos autós gázolásban, amely az ellentüntetők ellen irányult, meghalt egy 32 éves nő, és mintegy 30 ember megsérült. Egyes sajtójelentések szerint az erőszaknak van még két halálos áldozata, de ezzel kapcsolatban semmilyen részlet nem vált ismertté. A rendőrség később elfogta a gázolót, egy 20 éves, fehér bőrű ohiói fiatalembert, és eljárást indított ellene gondatlanságból elkövetett emberölés, súlyos testi sértés okozása és cserbenhagyásos gázolás gyanújával.



Donald Trump amerikai elnök közleményben ítélte el a gyűlöletet és az erőszakot, majd beszédet mondott a zavargások kapcsán. Később pedig részvétét nyilvánította a gázolásban meghalt nő és a helikopterbalesetben meghalt két rendőr hozzátartozóinak. Trump először Twitter-bejegyzésben ítélte el a jobboldali aktivisták és az ellentüntetők összecsapásakor történteket, és sürgette, hogy vessenek véget az erőszaknak, majd kora délután sajtónyilatkozatot is tett. "Össze kell fognunk és el kell ítélnünk ezt a gyűlöletet. Az Egyesült Államokban nincs helye az ilyesfajta erőszaknak. Gyerünk, fogjunk össze!" - írta mikroblog-bejegyzésében az elnök. Kora délutáni sajtónyilatkozatában azt mondta: "a charlottesville-i incidensekben több oldal is hibás".



Ez utóbbi mondatáért az elnök számos bírálatot kapott politikusoktól, elsősorban demokrata pártbeliektől, polgárjogi aktivistáktól, de néhány republikánus pártbelitől is, mondván, hogy nem kifejezetten a szélsőjobbot, a fehérek felsőbbrendűségét hirdetőket ítélte el.





"Elnök úr, a nevén kell neveznünk a gonoszt! Ezek olyan emberek, akik a fehérek felsőbbrendűségét hirdetik, és terrorcselekmény történt amerikai földön" - írta a Twitteren Cory Gardner republikánus szenátor, a párt egyik prominens tisztségviselője. Marco Rubio floridai szenátor így vélekedett: "A náciknak, a Ku Klux Klan (fajvédő) szervezetnek és a fehérek felsőbbrendűségét hirdetőknek semmi közük a hazafiassághoz. Amerika pont nem ilyen szeretne lenni."



Nancy Pelosi, a képviselőházi demokrata kisebbség vezetője pedig Trumphoz címezve azt írta szintén a Twitteren: "Ismételje utánam a saját profilján: a fehér felsőbbrendűség hirdetése támadás az amerikai értékek ellen!".



A charlottesville-i városi tanács tagjai egyhangúlag felhatalmazták a rendőrkapitányt arra, hogy éjszakai kijárási tilalmat rendeljen el a helységben, de a rendőrkapitány egyelőre nem tette ezt meg.