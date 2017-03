Londoni merénylet: ketten vannak még őrizetben

A szombati, véglegesnek tekinthető adatok szerint ötvenen sérültek meg a támadásban, és a rendőrök által lelőtt 52 éves merénylővel, Khalid Masooddal együtt öten haltak meg.



A Scotland Yard szombaton közölte: a merénylet után összesen tizenegy embert vettek őrizetbe, de közülük hetet további eljárás nélkül szabadon engedtek. Két birminghami férfi őrizetben van, ellenük a terrorellenes törvény alapján folyik eljárás. Két nőt, akit Manchesterben, illetve Londonban vettek őrizetbe, óvadék ellenében szabadlábra helyeztek, de a vizsgálat az ő esetükben is folytatódik.



A szombati rendőrségi tájékoztatás szerint a nyomozók eddig 21 helyszínen tartottak házkutatást, 2700 különböző tárgyat foglaltak le, és nagy mennyiségű számítógépes adatot is begyűjtöttek. A Scotland Yard vizsgálja azokat a jelentéseket is, amelyek szerint Masood két perccel a támadás előtt kódolt üzenetet küldött valakinek a WhatsApp üzenő alkalmazáson.



A rendőrségi vizsgálat jelenleg annak kiderítésére összpontosul, hogy Masood - aki Adrian Russell néven született a délkelet-angliai Dartford városában, de használta az Adrian Russell Ajao, illetve az Adrian Elms személyazonosságokat is, mielőtt felvette a Khalid Masood nevet - teljesen egyedül cselekedett-e terrorista propaganda hatására, vagy kapott-e külső segítséget, esetleg utasítást valakitől, vagy valamely szervezettől.



Szaúd-Arábia londoni nagykövetsége szombaton megerősítette azokat a brit sajtóértesüléseket, hogy Masood 2005 és 2009 között angol nyelvtanfolyamokat tartott Szaúd-Arábiában.



A The Sun című konzervatív brit tömeglap megszerezte és pénteken ismertette Masood szakmai önéletrajzát, amelyben az áll, hogy a merénylő korábban képesítést szerzett angol nyelv tanítására külföldiek számára, és volt gazdasági végzettsége is. Khalid Masood a szakmai önéletrajz szerint 2005-től évekig Szaúd-Arábiában tartózkodott, ahol a helyi polgári repülésügyi hatóság munkatársainak tartott tanfolyamokat.



A Scotland Yard eddigi vizsgálatai szerint Masood az elmúlt évtizedekben erőszakos bűncselekmények, köztük súlyos testi sértés, támadófegyverek birtoklása és a közrend elleni kihágások miatt többször állt bíróság előtt - először 1983-ban, utoljára 2003-ban -, de terrorizmus vádjával soha nem vonták felelősségre.



Az ötven sérült közül szombaton még tizenöten voltak kórházban. A legutóbbi halálos áldozat, a 75 éves Leslie Rhodes csütörtök éjjel hunyt el a londoni King's College egyetemi kórházban. A két másik civil áldozat egy kétgyermekes, 43 esztendős brit nő, Aysha Frade, illetve egy amerikai turista, Kurt Cochran.



Az áldozatok között van egy rendőr is, a 48 éves Keith Palmer, akit a támadó a parlament kapujánál megkéselt. Masoodot ezután lőtte le a parlamentnél járőröző fegyveres rendőri osztag. A rendőr meggyilkolása előtt Khalid Masood bérelt járművével nagy sebességgel a gyalogosok közé hajtott a Westminster híd zsúfolt járdáján, amelyen 250 méter hosszan végiggázolt.



Theresa May brit miniszterelnök az alsóházi képviselőket tájékoztatva a héten elmondta: a Westminster hídon elkövetett gázolásos merénylet kórházi ápolásra szoruló külföldi sérültjei között három francia gyermek, valamint két román, négy dél-koreai, két görög és egy-egy német, lengyel, ír, kínai, olasz és amerikai állampolgár van. Egy fiatal román nő a hídról a Temzébe esett, ahonnan súlyos sérülésekkel mentették ki.