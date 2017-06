Londoni tűzvész: 79 lehet a halálos áldozatok száma

A vizsgálatot vezető rendőrtiszt hétfői tájékoztatása szerintStuart Cundy rendőrparancsnok sajtótájékoztatóján elmondta: a szám még mindig változhat, de már nem olyan jelentős mértékben, mint a korábbi napokban. A múlt szerdai tűzvész utáni első hírek legalább 6 halálos áldozatról szóltak, de a rendőrség már akkor jelezte, hogy a végleges szám nagy valószínűséggel ennél sokkal magasabb lesz. A parancsnok arról is beszámolt, hogya Grenfell Tower nevű 24 emeletes toronyházat csaknem teljesen felemésztő tűzvészben. A vizsgálat irányítója elmondta, hogy 18 sérült van még kórházban, kilencnek az állapota kritikus.Stuart Cundy szerint. A rendőrparancsnok kijelentette: a vizsgálat kiterjed annak megállapítására is, hogy terhel-e "egyéneket vagy intézményeket" bűnügyi felelősség a tűzvész miatt.A Scotland Yard már a múlt héten közölte, hogy bűnügyi vizsgálatot indított a katasztrófa ügyében., amely jelenleg az épület tavaly befejeződött felújítására összpontosít. A toronyházat a renoválás során külső hő- és esőszigetelő burkolóelemekkel látták el, és a szakértők azt próbálják kideríteni, hogy ezek alapanyaga mennyire volt tűzálló.

A helyi lakóközösség érdekképviseletét ellátó szervezetek azzal vádolják a kivitelezőt - a londoni Kensington and Chelsea kerület tanácsának ingatlankezelő cégét -, hogy igyekezett minél olcsóbb anyagokat felhasználni., a legtöbb közülük ma is lakott. Nick Hurd, a brit belügyminisztérium államtitkára, aki a rendőrség és a tűzoltóság munkáját is felügyeli, elrendelte az összes ilyen lakóépület teljes tűzbiztonsági felülvizsgálatát.(kétmillió forintot) folyósít mindazoknak, akiknek a lakása megsemmisült a tűzben., amelyből a károsultak ruhát, élelmiszert, egyéb alapvető fontosságú cikkeket vásárolhatnak. Theresa May miniszterelnök a hétvégén megígérte, hogy ha további anyagi forrásokra lesz szükség, a kormány azt is biztosítani fogja.a tűzvészben elpusztult lakások lakóinak tartós és lehetőleg eddigi lakhelyükhöz közeli elhelyezésére, és előírta, hogy a hatóságok naponta tájékoztassák őt az ebben elért haladásról.