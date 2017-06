Londoni tűzvész: hárommillió font gyűlt össze a Grenfell Tower áldozatainak

A tűzoltók eddig harminc hallottat találtak, de mintegy 70 ember nyomtalanul eltűnt, és a legtöbb áldozat valószínűleg soha nem kerül majd elő, mert egyszerűen porrá égtek a pokoli toronyban.

Több mint hárommillió font (több mint egymilliárd forint) gyűlt össze adakozásból a londoni Grenfell Towerben pusztító tűzvész áldozatainak megsegítésére - derül ki a JustGiving nevű, adakozásra szakosodott honlap szombati adataiból. Helyiek nem csak pénzt, hanem élelmiszert, ruhákat, vizet és menedéket is felajánlottak azoknak, akik túlélték ugyan a több tucat halálos áldozatot követelő tüzet, de elveszítették otthonukat és ingóságaik nagy része is bennégett a toronyházban.Emellett a korábbi konzervatív kormány pénzügyminisztere, George Osborne által vezetett Evening Standard című lap további 1,5 millió fontot gyűjtött az áldozatoknak. A brit kormány 5 millió fontos alap létrehozását ígérte, és Theresa May brit kormányfő arra is ígéretet tett, hogy három héten belül mindenkinek ismét tető kerül a feje fölé.Az ügyből napok alatt politikai kérdés lett. Theresa May miniszterelnököt számos bírálat érte, mert nem találkozott a károsultakkal. Egyik minisztere ezt biztonsági okokkal magyarázta, ám pár órával később II. Erzsébet királynő és Vilmos herceg is a helyszínre látogatott.