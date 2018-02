Lövöldözés volt az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség központjában

Lövöldözés volt szerda délelőtt az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) központjában, egy rendőr megsebesült.



A merényletet a marylandi Fort Meade-ben lévő hírszerzési központ egyik kapujánál követték el, az NBC televízió által sugárzott légi felvételek tanúsága szerint egy fekete terepjáró hajtott a zárt kapu előtti korlátokba.



A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) Twitter-bejegyzésben közölte, hogy "uralja a helyzetet", több részletet azonban nem hozott nyilvánosságra, így egyelőre azt sem tudni, hogy ki nyitott tüzet: a terepjáró vezetője vagy a biztonsági őrök. Az NBC televízió információi szerint a sofőrt letartóztatták.



A The Washington Post című lap - Fort Meade rendőrségi szóvivőjére hivatkozva - azt közölte: a lövöldözésben egy rendőr sebesült meg. Őt kórházba szállították, sérülése nem életveszélyes.



Lindsay Walters, a Fehér Ház szóvivője közleményben jelentette be, hogy Donald Trump elnököt tájékoztatták az incidensről. Hasonlóképpen tájékoztatták Kirstjen Nielsen belbiztonsági minisztert is.



Délután az FBI közölte: a korlátokba belehajtó autóban három férfi ült, a sofőr és egy civil is megsebesült, őket - az NSA alkalmazottjaként dolgozó, szintén megsebesült rendőrrel együtt - kórházban ápolják. Egyikük sincs életveszélyes állapotban. Gordon Johnson, az FBI munkatársa hangsúlyozta: nincs jele annak, hogy terrorakció történt volna. "Elszigetelt incidensről van szó"- fogalmazott újságíróknak.



Johnson közölte: a terepjáró bérelt kocsi volt, utasai valamennyien az NSA őrizetében vannak, a nyomozás nagy erőkkel folyik, a környéket lezárták. Hozzátette: a lövéseket nem a terepjáróból adták le, hanem az NSA biztonsági szolgálata, amikor észlelte, hogy az autó belerohan a korlátokba.



2015 márciusában hasonló incidens történt Fort Meade-ben. Az NSA biztonsági szolgálata akkor szintén rálőtt a megállni nem hajlandó autóra, amelynek vezetőjét agyonlőtte, egyik utasát pedig súlyosan megsebesítette.