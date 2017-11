Lövöldözés volt egy coloradoi áruházban - hárman meghaltak

A bűncselekmény a Denvertől mintegy 15-20 kilométerre északkeletre fekvő Thornton településen, a helyi Walmart áruházban történt.A rendőrség csütörtök reggel közzétette a biztonsági kamera felvételeit. Egy férfit és egy autót keresnek.A thorntoni rendőrség későn este hozta nyilvánosságra, hogy a lövöldözésnek két halálos áldozata és egy sebesültje van.Csütörtök reggel, Twiter oldalukon arról számoltak be, hogy a lövöldözésben meghalt két férfi mellett, a súlyos sérülésekkel kórházba szállított nő is életét vesztette.Az egyik szemtanú - akinek a fia éppen az áruházban vásárolt - az NBC televízió helyi adásában arról számolt be, hogy legalább harminc lövést hallott és a tettest sem ő, sem más nem látta kijönni az áruházból.Aaron Stephens, aki a lövöldözéskor már éppen fizetett a pénztárnál, a Denver Post című lap munkatársának elmondta, hogy először egyetlen lövést hallott, majd kis szünet után többet is. Az emberek fejvesztve menekültek a kijáratok felé - tette hozzá.Victor Avila, a thorntoni rendőrség munkatársa a CBS televíziónak elmondta, hogy a rendőrséget este fél hét körül riasztották, de mire kiértek a helyszínre, a lövöldözésnek már vége szakadt.A rendőrség nagy erőkkel vonult ki, lezárták az áruház és az egész bevásárlóközpont környékét, valamint az oda vezető utcákat is. Egy tucatnyi mentőautó érkezett a helyszínre.A rendőrség felkérte a helybélieket, hogy maradjanak távol a bevásárlóközponttól, amelyet "aktív bűnügyi helyszínnek" minősített.