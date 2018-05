Lövöldözés volt egy texasi középiskolában - Robbanószerkezeteket is elrejtettek az iskolában

A lövöldözés helyi idő szerint reggel nyolc órakor az iskola egyik tantermében, óra közben tört ki, a rendőrség és a szövetségi rendfenntartók azonnal a helyszínre siettek, és lezárták az iskolát és környékét.A sebesülteket rohamkocsikkal és mentőhelikopterekkel szállították kórházba, egyelőre nem hoztak nyilvánosságra orvosi jelentést arról, vajon akad-e közöttük életveszélyes állapotban ápolt sebesült.A letartóztatott diák személyazonosságát hivatalosan nem hozták nyilvánosságra, a rendőrség csupán annyit közölt: az iskola diákja, fiú, és jelenleg vizsgálják a mobiltelefonja híváslistáját és a közösségi portálokon fellelhető esetleges bejegyzéseit. Az viszont gyorsan kiderült, hogyA szerkezetek hatástalanítása megkezdődött, de a rendőrség felhívást tett közzé, s mindenkit arra kért, hogy ismeretlen tárgyakhoz ne nyúljon, hanem azonnal értesítse a rendőrséget, vagy a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) helyi irodáját.A gyanúsítotton kívül még egy diákot letartóztattak, de nem gyanúsítottként, hanem - a rendőrségi megfogalmazás szerint - "érdeklődésre számot tartó személyként", vagyis potenciális célszemélyként kezelik. Mindkettőjük kihallgatása megkezdődött.A Houston Public Media - a houstoni egyetem lapja - emlékeztetett rá, hogy az idén februárban ebben az iskolában már volt egy riadó, a kampuszt le is zárták, de végül nem találtak fegyvereket, vagy robbanó szerkezeteket.A kialakult helyzetről azonnal tájékoztatták Donald Trump elnököt és Mike Pence alelnököt.s miközben azt hangoztatta, hogy ezek a lövöldözések "már túl hosszú ideje tartanak" az Egyesült Államokban,Pénteken délután az amerikai sajtóban - a rendőrség egyik, neve elhallgatását kérő munkatársára hivatkozva -A rendőrség nyilvánosságra hozta, hogyNyolc sebesültet a houstoni egyetemi klinikán ápolnak, egyikük állapota életveszélyes, egy sebesült pedig súlyos, de nem életveszélyes állapotban fekszik az intenzív osztályon. További sebesülteket ápolnak a galvestoni kórházban, egy felnőtt féri - feltételezhetőenA galvestoni kórház nem pontosította, hogy hány sebesültet fogadott, de lapinformációk szerint három embert kezelnek.Greg Abbott, Texas republikánus kormányzója pénteken délután a tragédia helyszínére utazott. Előtte telefonon egyeztetett Donald Trumppal, aki ígéretet tett, hogy a szövetségi kormány minden segítséget megad a városnak és az áldozatok hozzátartozóinak.Santa Fében tartott sajtókonferenciáján a kormányzó közölte, hogy a rendőrök két fegyvert találtak: egy sörétes puskát és egy revolvert. Mindkettő a gyanúsított édesapjáé, aki törvényesen vásárolta ezeket. A kormányzó tíz halottról és tíz sebesültről beszélt.A sajtótájékoztatón jelen volt Ted Cruz, texasi republikánus szenátor is, aki "hősöknek" nevezte a tragédia áldozatait.Az idén egyébként ez volt a 22-ik iskolai lövöldözés az Egyesült Államokban.A 13 ezer lelket számláló Santa Fé Texas szövetségi állam déli részén, Houstontól mintegy 50 kilométernyire délkeletre fekszik.Az Egyesült Államok az egyetlen fejlett ország a világon, ahol reménytelenül ismétlődnek az iskolai lövöldözések - írta az AFP francia hírügynökség a pénteki texasi újabb gimnáziumi lövöldözés kapcsán.. Két diákot letartóztattak, egyikük a gyanúsított. Egyelőre nem közölték, hogy a halottak többsége diák-e.A lövöldözés helyi idő szerint reggel nyolc órakor az iskola egyik tantermében, óra közben tört ki.A lőfegyverek elterjedése ellen küzdő Everytown for Gun Safety nevű New York-i civil szervezet szerint hetente történik iskolai lövöldözés az Egyesült Államokban.Az amerikai iskolák egyre kevésbé védettek a fegyveres erőszakkal szemben, és az amerikaiak fatalistának tűnnek.Gyakoriságuk miatt a lövöldözések nem szerepelnek a hazai lapok címoldalán.Legalább 139 gyermek, tanár és mások haltak meg iskolai lövöldözésben ugyanezen időszak alatt.Ezek a tragédiák rendszerint hiábavaló vitákba torkollnak arról, hogy el kell-e látni minden iskolát biztonsági kapukkal, illetve épp ellenkezőleg, fel kell-e fegyverezni a tanárokat?Februárban egy fiatalember 17 embert ölt meg félautomata fegyverrel egykori gimnáziumában Floridában.Ez a sokadik tragédia a fiatalok fellépése nyomán országos fellépést váltott ki a lőfegyverekről szóló jogszabályok szigorítását követelve. Március 24-én országos megmozdulást tartottak: 2 millióan tüntettek az Egyesült Államokban és külföldön a fegyvertartás szigorítása mellett.A megmozdulásban részt vevő több százezer diák a "tömeges lövöldözés nemzedéke", illetve a coloradói iskola nyomán, ahol 1999-ben két diák 12 társát és egyik tanárát lőtte le, "Columbine-nemzedék" néven vált ismertté.A törvényhozásban azonban semmi sem változott, egyes szövetségi államokban meghozott igencsak korlátozott intézkedéseken kívül. Donald Trump amerikai elnök lényegében azt javasolta, hogy fegyverezzék fel a tanárokat.Az iskolai lövöldözés meghatározása forrásonként különböző, ezért különböző adatok vannak az ilyen eseményekről. Az azonban bizonyos, hogy a hasonló esetek előfordulása az Egyesült Államokban jóval gyakoribb, mint más fejlett országokban, és a tendencia hosszútávon aggasztó.A 2000. és 2013. közötti időszak lövöldözőiről szóló tanulmányában a szövetségi rendőrség megállapította, hogy növekedett az ilyen események száma. Az esetek 70 százalékban öt perc vagy még kevesebb idő alatt történt végzetes cselekmény, ami által viszonylagossá válik a rendvédelmi erők reagálása. Az esetek 24,4 százalékában pedig iskolai környezetben történt lövöldözés.A főiskolában vagy gimnáziumban lövöldözők a regisztrált esetek többségében az intézmény hallgatói. Ez történt a pénteki Santa Fé-i lövöldözésben is.A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) szerint általában az iskolában elkövetett lövöldözéseknek van a legtöbb halálos áldozata.Több ilyen támadás hosszú időre sokkolta Amerikát. Ilyen volt az 1999-ben a Columbine középiskolában elkövetett mészárlás, az 2007. évi virginiai műszaki egyetemi lövöldözés, illetve a 2012-ben a connecticuti Sandy Hook általános iskolában elkövetett vérfürdő, amelyben 20 kisgyermeket lőttek agyon.A Sandy Hookban elkövetett mészárlás óta gyakoriakká váltak az iskolákban riadók és a felkészülési gyakorlatok.

