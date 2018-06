Lövöldözés volt Malmö központjában, hárman meghaltak

Nőtt kedden az előző esti malmői lövöldözés halálos áldozatainak száma, miután egy harmadik sebesült is belehalt sérüléseibe a kórházban - közölte a svéd rendőrség. Három sebesültet jelenleg is kórházban ápolnak.



A korábbi rendőrségi közlemény két halottról, egy 18 éves fiatalemberről és egy 29 éves férfiról tájékoztatott, akiknek életét már nem tudták megmenteni az orvosok.



Három, 21 és 32 éves kor közötti sebesültet jelenleg is kórházban ápolnak. Állapotuk súlyos, de stabil - mondta az újságíróknak Stefan Sintéus malmői rendőrfőnök. "Mindnyájan ismertek voltak a rendőrség számára mint bűnbandák tagjai, és mint akik súlyos bűncselekményekben érintettek" - tette hozzá.



A rendőrség gyilkosság és szándékos emberölés ügyében indított nyomozást.



Az Aftonbladet helyi napilap úgy értesült, hogy az incidens egy rendőrőrs közelében történt, így a rendőrök gyorsan kiértek a helyszínre. Hírügynökségi jelentések szerint az áldozatok éppen egy internetes kávézóból távoztak, amikor rájuk lőttek. Szemtanúk az újságnak arról számoltak be, hogy 15-20 lövést hallottak. Egyes szemtanúk szerint a lövéseket egy automata fegyverből adták le.



Van néhány bandaháború, amely feltételezésünk szerint jelenleg is tart, ez egyike azoknak - mondta Sintéus, hozzátéve: a rendőrségnek nem volt előzetes információja egy lehetséges lövöldözésről.



Korábban írtuk:



A kórházban életét vesztette két fiatal a svédországi Malmőben történt hétfő esti lövöldözés sebesültjei közül - közölte hajnalban a helyi rendőrség. A korábbi médiabeszámolók öt sebesültről szóltak. A rendőrség honlapjára feltett keddi közlemény szerint egy 18 éves fiatalember és egy 29 éves férfi életét már nem tudták megmenteni az orvosok.



A Malmö központjában történt lövöldözésről a svéd hatóságok kijelentették, hogy nem terrorcselekmény történt, a lakosságnak nincs mitől tartania. Az Aftonbladet című napilap úgy értesült, hogy az incidens egy rendőrőrs közelében történt, így a rendőrök gyorsan kiértek a helyszínre. Szemtanúk az újságnak arról számoltak be, hogy 15-20 lövést hallottak.



A híradások szerint a rendőrség szemtanúkat kérdezett ki a helyszín lezárását követően. Az AP amerikai hírügynökség szerint az utóbbi években helyi bandák viszálykodnak egymással a befolyásért és területért a nagyobb svéd városokban.



Korábban írtuk:



A svéd rendőrség szerint lövöldözés volt hétfőn este Malmö központjában - jelentette a Reuters brit hírügynökség a svéd sajtóra hivatkozva. A hatóságok későbbi közleménye szerint nem terrorcselekmény történt.



A rendőrség honlapján megjelent közlemény szerint öt férfi sebesült meg. A közlemény nem tett említést a sebesültek állapotáról, mint ahogy arról sem, hogy ki vagy kik követték el a lövöldözést.



Az Aftonbladet című napilap úgy tudja, az incidens egy rendőrőrs közelében történt, így a rendőrök gyorsan kiértek a helyszínre. Szemtanúk az újságnak arról számoltak be, hogy 15-20 lövést hallottak.



Az AP amerikai hírügynökség szerint az utóbbi években helyi bandák viszálykodnak egymással a befolyásért és területért a nagyobb svéd városokban.