Lövöldözés volt New Orleansban, többen meghaltak

Aaron Looney, a New Orleans-i rendőrség szóvivője közleményében tudatta, hogy a lövöldözés szombat éjszaka történt a Claiborne sugárút 3400-as tömbjénél, csaknem 5 kilométerre a francia negyedtől.



A sebesülteket kórházba vitték, állapotukról nincs információ. Egyelőre senkit sem vettek őrizetbe. A nyomozás folyamatban van.



LaToya Cantrell New Orelans-i polgármester közleményében úgy fogalmazott: "Nincs hely New Orleansban az ilyesfajta erőszaknak. Mindenki nevében beszélek városunkban, amikor azt mondom, hogy felháborodottak, dühösek vagyunk, és elegünk van. Újabb három élet veszett el. Ennek véget kell érnie. Ez mindenhol elfogadhatatlan".