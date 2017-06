Macron megbízta miniszterelnökét az új kormány megalakításával

Emmanuel Macron francia államfő hétfő este ismét kinevezte Edouard Philippe-et miniszterelnöknek, miután a köztársasági hagyományoknak megfelelően a kormányfő benyújtotta lemondását a nemzetgyűlési választásokat követően - közölte a francia elnöki hivatal.



Az Élysée-palota közleménye szerint az új kormánynak szerda estig kell megalakulnia.



"A köztársasági hagyománynak megfelelően a parlamenti választások másnapján Edouard Philippe miniszterelnök benyújtotta kormánya lemondását az államfőnek, aki azt elfogadta, majd ismét kinevezte, és megbízta az új kormány megalakításával" - olvasható a közleményben.



Az elnöki hivatal korábban azt közölte, hogy Emmanuel Macron azt kérte Richard Ferrand területfejlesztési minisztertől, aki egy korábbi ingatlanfejlesztési ügy miatt ügyészi vizsgálat alá került, hogy lépjen a ki kormányból, és legyen a nemzetgyűlési választásokon abszolút többséget szerző elnöki mozgalom, a Köztársaság lendületben (LREM) frakcióvezetője.



A köztársasági elnök fogadta a minisztert, mielőtt Edouard Philippe miniszterelnökkel egyeztetett a kormány átalakításáról. Richard Ferrand megerősítette az információt, és jelezte: "elfogadja az ajánlatot".



A volt szocialista politikus, akit vasárnap az LREM színeiben újraválasztottak képviselőnek, egy biztosítótársaság vezetőjeként 2011-ben élettársától bérelt a biztosító számára irodát, és a magánjogi szerződés miatt a pár személyes haszonszerzéssel gyanúsítható.



Az ügyészi vizsgálat és az ellenzéki támadások ellenére az államfő és Edouard Philippe miniszterelnök is korábban támogatásáról biztosította a minisztert, és jelezték: csak vádemelés esetén köteleznek kormánytagot távozásra.



Az elnöki hivatal hétfő este cáfolta, hogy az ügyészi vizsgálat miatt kell Ferrand-nak távoznia a kormányból.



"Semmi értelme nem lenne most kirakni, amikor éppen nagy többséggel újraválasztották képviselőnek" - hangsúlyozták az elnökségi források.



"Az elnök azt szeretné, ha Richard Ferrand vezetné a frakciót, miután hatékony bizalmi embere (Emmanuel Macronnak)" - közölte az elnökség.



"Logikus, hogy azt szeretné, ha ő vezetné az V. köztársaság legnagyobb parlamenti csoportját" - tették hozzá.



"Ez minden, csak nem szankció, hiszen a nemzetgyűlésben a leginkább stratégiai poszt egyértelműen az LREM frakciójának vezetése lesz" - mondta Benjamin Griveaux, a párt szóvivője a BFM hírtelevízióban.



Richard Ferramnd az államfő egyik legközelebbi politikustársának számít. A breton politikus öt évvel ezelőtt lett először képviselő szocialista színekben. Amikor 2014-ben Emmanuel Macron gazdasági miniszter lett, Ferrand részt vett a liberalizációs törvények előkészítésében, majd 2016-ban Macron mozgalmának egyik alapítója volt.



Az elsősorban harminc és negyven év körüli fiatalokkal megalakult mozgalomnak kora és tapasztalata miatt az 54 éves politikus kiemelkedő vezető személyiségévé vált Jean Pisani-Ferry közgazdász oldalán.



A mozgalmat sokáig a háttérből irányító Ferrand lassanként Emmanuel Macron bizalmi emberévé vált, és az elnökválasztási kampányban elsőszámú szóvivője volt. Neki is köszönhető, hogy Macron mozgalma egy év alatt országosan megszervezett párttá nőtte ki magát.



A centrista Köztársaság Lendületben (LREM) és szövetségese, a szintén centrista Francois Bayrou vezette Demokrata Mozgalom (MoDem) a francia belügyminisztérium vasárnap éjjeli adatai szerint 351 mandátumot szerzett az 577 fős törvényhozásban, ami jóval több, mint az abszolút többség biztosításához elegendő 289 hely. Az új nemzetgyűlés június 27-én kezdi meg munkáját.