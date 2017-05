Macron óva intette Trumpot

Óva intette Emmanuel Macron francia államfő csütörtökön Donald Trump amerikai elnököt attól, hogy elhamarkodott döntéseket hozzon a párizsi klímaegyezménnyel kapcsolatban.



"Tiszteletben tartom, hogy (Trump) felülvizsgálat alá helyezte a párizsi megállapodást, de azt kívánom, hogy ne siessék el a döntést" - mondta Macron az amerikai elnökkel tartott brüsszeli találkozója után.



Trump az elnökválasztási kampány során sokat bírálta az egyezményt, amelynek keretében az Egyesült Államok azt vállalta, hogy 2025-re 26-28 százalékkal csökkenti a károsanyag-kibocsátását a 2005-ös bázisévhez képest.



Macron úgy fogalmazott, hogy "rendkívül közvetlen, szívélyes és őszinte" tárgyalást folytattak amerikai kollégájával, majd hozzátette, hogy az Egyesült Államok továbbra is fontos partnere Franciaországnak.



A francia elnök a találkozót megelőzően arról számolt be, hogy számos téma van napirenden Trumppal, és példaként említette a terrorellenes harcot, a gazdaságot, illetve a klíma- és az energiapolitikát. Egyes források szerint az ukrán válság, a szíriai polgárháború és az észak-koreai helyzet is szóba került az ülésen.



Az amerikai nagykövetségén tartott egyeztetés előtt Trump a nemrég hivatalba lépett francia államfő elnökválasztási kampányát és fölényes győzelmét méltatta. Kijelentette, nagy megtiszteltetés számára, hogy találkozhatott Macronnal, aki - mint az amerikai elnök mondta - "nagyszerű munkát" végzett, "hihetetlen kampányt" folytatott és "hatalmas győzelmet" aratott a választáson.



A sajtójelentésekben fontosnak tartották kiemelni, hogy olyan erősen fogott kezet egymással az amerikai és a francia elnök, hogy elfehéredtek az ujjaik.



Emmanuel Macron korábban Charles Michel belga kormányfővel is egyeztetett, és leszögezte, hogy az utóbbi idők terrortámadásaira tekintettel meg kell erősíteni a titkosszolgálati, információmegosztási és határvédelmi együttműködést Európában.



A francia elnök az uniós vezetőkkel is megbeszélést folytatott, amelynek során arra sürgette az Európai Bizottságot, hogy tegyen többet a kiküldetésben lévő munkavállalókra vonatkozó szabályok módosítása érdekében. Mint mondta, fontos, hogy a munkabér és a munkafeltételek területén ugyanazok a szabályok vonatkozzanak a kiküldött munkavállalókra, mint a helyiekre.