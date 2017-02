Madrid tiltaná, mégis függetlenségi népszavazást tartanak a katalánok

A spanyol alkotmánybíróság kedden megsemmisítette a katalán parlament határozatát, amelyben 2017 szeptemberére függetlenségi népszavazást kezdeményezett.A bírói testület döntése borítékolható volt, mivel korábban a 2014 november 9-re meghirdetett népszavazást is alkotmányellenesnek találta. Ráadásul az elmúlt hónapokban a katalán parlament minden olyan döntését megsemmisítette, amely a Spanyolországtól való elszakadásra és az önálló katalán állam létrehozására irányult, valamint alkotmányellenesnek minősítette és megtiltotta a függetlenségi kezdeményezéseket.A katalán kormány akár a spanyol kormány jóváhagyása nélkül is kész megrendezni a referendumot, és kifogásolja, hogy a madridi vezetés valódi párbeszéd helyett továbbra is inkább a bírósági utat választja.

Mivel a katalán parlament tavaly októberben elfogadta a népszavazási kezdeményezést, az alkotmánybíróság büntetőeljárás megindítását kérte az ügyészségtől Carme Forcadell, a katalán parlament elnöke és négy másik katalán nacionalista politikus ellen.Ez már a második eljárás lehet, amely az alkotmánybíróság kezdeményezésére indul a katalán házelnökkel szembeni engedetlenség miatt.Az alkotmánybíróság állásfoglalásában ismét felhívta a katalán vezetők figyelmét büntetőjogi felelősségükre a bírósági rendelkezések elfogadására és betartására.A katalán kormány a döntésre reagálva közölte: ez nem változtat azon, hogy megtartják a referendumot az ősszel.A népszavazási kezdeményezést a spanyol kormány támadta meg az alkotmánybíróságon, mert szerinte az sérti a spanyol nép egységét, szuverenitását. Az előző kormányzati ciklusban a spanyol és katalán vezetés nem értett szót egymással, és a párbeszéd lényegében megszűnt.A tavaly novemberben alakult spanyol kormány az elzárkózás helyett most késznek mutatkozik a tárgyalásra, ennek jele, hogy a feladatnak külön felelőse is van Soraya Saénz de Santamaría miniszterelnök-helyettes személyében. Viszont továbbra is elutasítja a katalán függetlenségről szóló népszavazás megtartását.A Katalóniában tavaly év végén végzett hivatalos közvéleménykutatás szerint a megkérdezettek többsége (45,1 százalék) ellenzi a Spanyolországtól való elszakadást, de nem sokkal kevesebben (44,9 százalék) voksolnának az önállósodásra.