Magára haragította a canterbury érsek a brit konzervatívokat

Forrás: alchetron.com

Az érsek szerint "valószínűtlen", hogy a brit kormány teljes körű egyezségre tud jutni a kilépés hivatalosan alig több mint másfél év múlva esedékes időpontjáig - idézte őt a The Daily Telegraph című brit napilap kedden, hozzátéve, hogyhelytelenítiszavait. A miniszterelnök hangoztatja - legutóbb épp szóvivője útján hétfőn -, hogy a kabinet kitart a kiválási tárgyalások menetrendje mellett.Az újság szerint Canterbury érseke kivívta az euroszkeptikus konzervatív képviselők haragját is, és úgy vélik, kevesebb időt kellene áldoznia a Brexit folyamatára, vagyis az Európai Unióból való kilépésre, és többet a hívők száma miatti aggodalmakra. "Akkor talán jutna valamire" - mondta a lapnak Philip Davies képviselő. Egyik társa, Andrew Bridgen hozzátette, véleménye szerint abból mindig csak baj származik, ha a vallási vezetők a politikába, a politikusok pedig vallási ügyekbe ártják magukat. "Jobb, ha mindenki végzi a maga dolgát" - fogalmazott.

Justin Welby korábban felszólította a kormányfőt, hogy hozzon létre többpárti bizottságot, amely tanácsokkal látná el őt a Brexittel kapcsolatban. Hétfőn úgy fogalmazott, szükség lenne egy ilyen testületre, ha megállapodásra akarnak jutni az Európai Unióval, és nem akarnak kifutni az időből. Álláspontja szerint a kilépés által érintet bizonyos témakörök tárgyalását nem is a politikusokra, hanem szakértői bizottságokra kellene bízni.A kilépési tárgyalásokat Nagy-Britanniában övező bizonytalanságot jól tükrözi, hogy a kormány tagjai is megosztottak, elsősorban a távozás utáni időszakra vonatkozó kérdésekben, így a bevándorláspolitikát illetően és abban, hogy az ország az Európai Unió egységes belső piacáról is távozzon-e. Philip Hammond pénzügyminiszter épp a napokban jelentette ki, hogy "nem sok minden változik" a Brexit másnapján, Liam Fox külkereskedelmi miniszter és Boris Johnson külügyminiszter viszont épp ennek ellenkezőjét hangoztatta.