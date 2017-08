Magyar alpinista zuhant a mélybe az Alpokban

A társaság még múlt héten indultak útnak kisbuszukkal, hogy meghódítsák az Alpok hetedik legmagasabb hegyét, amagas svájci Matterhornt - írja a BorsOnline. A közel sem egyszerű mászás után már csak tíz percre voltak a legalsó állomástól, amikor a csapat egyik tagja a hegygerinc egyik keskeny részén mászva megcsúszott, majd egy természetes víznyelőbe zuhant, és szörnyethalt.– A csúcsot rendben elérték, de a tervekkel ellentétben – a durva havazás és szélfújás miatt – két éjszakát a hegyen kellett tölteniük egy faházban. A vizük is elfogyott, így a dehidratáltságtól dekoncentráltak lehettek lefelé. Már mindenki leért, csak József és a társa volt hátra, amikor megtörtént a baj. A pihenőben tartózkodók végignézték a zuhanást. Többen sokkot is kaptak – mondta a Borsnak az elhunyt hegymászó egyik barátja. József nem számított tapasztalt mászónak, a sziklamászó tanfolyamot idén májusban végezte el. Ennek ellenére egyre nehezebb kihívásokat választott magának.– Amikor utoljára láttam, még a felszerelést sem tudta normálisan használni, de azóta számos nehéz csúcsot megmászott. Mondjuk – ahogy ő fogalmazott – épphogy felért rájuk. Mérges vagyok, mert nem hiszem, hogy tavaly óta annyit fejlődött volna, hogy a Matterhornt meghódíthassa – tette hozzá a gyászoló barát.A Bors úgy tudja, hogy egy Facebookon szerveződött túra keretein belül utaztak ki a magyarok, két nő is volt köztük, akik közül csak az egyikük mászott fel a csúcsra. A szerencsétlenül járt mászónak nem voltak gyerekei, barátai csöndes, kedves srácnak ismerték. A lap információi szerint a szülei vizsgálatot kezdeményeztek, hogy kiderítsék, mi okozhatta fiuk halálát.