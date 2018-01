Magyar családokat is érinthet az osztrák kormány terve

Csökkenteni akarja az új osztrák kormánykoalíció az országban dolgozók külföldön élő gyermekei után járó szociális juttatásokat - közölte csütörtökön Sebastian Kurz osztrák kancellár.



Kurz a konzervatív Osztrák Néppárt (ÖVP) és az attól jobbra elhelyezkedő Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) szövetségével december közepén létrejött kormány első, a Leibnitz közelében levő Seggau-kastélyban tartott ülése előtt elmondta: azt tervezik, hogy csökkentik azon gyermekek után folyósított juttatásokat, akik külföldön olyan országban élnek, ahol az ausztriainál alacsonyabbak a megélhetési költségek.



A jelenlegi rendszer igazságtalanságára Kurz újságíróknak példaként hozta fel, hogy havonta nagyjából 300 eurót utalnak át két olyan gyermek után, akik Romániában élnek, ahol ez az összeg csaknem az ottani havi átlagkeresetnek felel meg.



A kancellár szerint évente akár 100 millió eurót is megspórolhat az államkassza, ha a külföldön élő gyermekek utáni juttatásokat a jövőben a helyi megélhetési költségekhez igazítják. Tavalyelőtt Ausztria összesen 273 millió eurót utalt át szociális támogatások formájában a külföldön - az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban - élő, mintegy 132 ezer gyermek után. Az Európai Bizottság tavaly bírálatának adott hangot, miután Németország hasonló lépést fontolgatott. A tervet a németek utóbb el is vetették.



Kurz a csütörtöki sajtótájékoztatón biztosított arról, hogy jól előkészítették a módosítást, amelyre "nyilvánvalóan megvan a jogi lehetőség", és nem sérti az uniós jogszabályokat.



Az új osztrák kormány az idei évre 2,5 milliárd euró költségvetési megtakarítást irányzott elő. Kurz elmondása szerint a külföldön élő gyermekeknek szánt szociális támogatások korlátozásával azért foglalkoznak ilyen hamar, mert ennek a változástatásnak az előkészítése a kormányprogramban szereplő lépések közül a legegyszerűbbek közé tartozik. Az ÖVP-FPÖ koalíció arra is készül, hogy csökkenti a menekülteknek folyósított juttatásokat, és öt évig korlátozza az új bevándorlók hozzáférését számos szociális ellátáshoz.