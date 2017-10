Magyar lányt dolgoztatott szexrabszolgaként egy magyar pár Észak-Írországban

Emberrablás, emberkereskedelem és nemi erőszak vádjával folyik per Észak-Írországban O. György és K. Evelin ellen - írja a BorsOnline. Az ügyészség szerint egy magyar lányt kényszerítettek prostitúcióra Dungannon városában, ahol zárt hotelszobákban kellett dolgoznia.Először korrekt, hétköznapi munkát ígértek neki, de a hotelből már nem engedték ki őt. K. Evelin a nőről akarata ellenére fotókat készített, majd Escort-oldalakon hirdette őt. Párja, K. György pedig fizikai erejével tartotta sakkban. A megfélemlített nőt – akit korábban ismertek is – a vád szerint legalább kétszer megerőszakolta. Elvette a bankkártyáját, a mobiltelefont pedig a szeme láttára zúzta szét egy kalapáccsal. A szobáját lakattal zárták.A pár évek óta élt Dungannonban, májusban tartóztatták le őket, miután az áldozat valahogy fel tudta hívni a rendőrséget. A hatóságok számára azonnal egyértelmű volt, hogy a szobát szexuális szolgáltatásokra vették igénybe, nyolc nagy doboz óvszert foglaltak le. A lányt akkor már hét hónapja tartották szabályos rabszolgasorban. O. Györgyék a munkájával tizenháromezer fontot (4,6 millió forint) kerestek. A pénzből a lány semmit nem látott, mondta most a bíróságon.A szervező munka nagy részét K. Evelin végezte. az ügyfelek hívását ő fogadta, ő adott tájékoztatást a tarifákról. A bíróság ennek ellenére úgy látta, ezer font (355 ezer forint) óvadék ellenében szabadlábon védekezhet, de mivel párját kétszeres nemi erőszakkal vádolják, őt semmiképp sem engednék ki a rácsok mögül. Felmerülhet a szökés, elrejtőzés, a tanúk befolyásolása és bántalmazása is, sorolta a bíró.