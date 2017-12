Magyar nyelvű hírszolgálatot indít a szlovák közszolgálati hírügynökség

A magyar nyelvű hírszolgálat keretében a legfontosabb szlovákiai történésekről számol majd be a TASR napi megközelítőleg 25-30 magyar nyelvre fordított hírrel.



"A felmerülő igények függvényében a hírszolgálat a legfontosabb közéleti események mellett Szlovákia déli régióinak történéseire is összpontosít majd" - fejtette ki Michal Uzák, a TASR marketing részlegének az állami szektorért és külföldért felelős menedzsere.



A magyar nyelvű hírszolgálatot 2018 első hónapjaiban indítják be, a szolgáltatás elérhetőségének pontos dátuma még nincs.



A TASR jelenleg a szlovák nyelvű mellett angol nyelvű hírszolgálatot is kínál, ebben ugyancsak a legfontosabbnak ítélt napi szlovákiai történéseket dolgozzák fel.



A magyar nyelvű hírszolgálat nem teljesen új keletű ötlet Szlovákiában, 2010-ben a Sita szlovák kereskedelmi hírügynökség már próbálkozott magyar nyelvű hírkiadással, ám a szolgáltatást mintegy egy év után megszüntette.