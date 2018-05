Magyarország oltóanyaggal segíti Kárpátalját, ahol továbbra is magas a kanyarós megbetegedések száma

A Kárpátalja megyei egészségügyi főosztály csütörtöki közlése szerint a rahói járási Feketetisza község iskolájában az utóbbi napokban 36 tanuló betegedett meg kanyaróban, közülük ketten kórházi kezelésre szorulnak.

A településen a közegészségügyi hatóság munkatársai három héten át megfigyelik a betegekkel kapcsolatba került személyeket.



A kanyaró terjedésének megakadályozására irányuló intézkedésekről soron kívüli ülésen dönt a járás környezetbiztonsági és rendkívüli helyzetek bizottsága.



A legfrissebb adatok szerint 2018-ban Kárpátalján 2238-an betegedtek meg kanyaróban. A megyében 100 ezer lakosra 178 megbetegedés jut. A betegek zöme - 1800 fő - 17 év alatti gyermek.



A kanyaró gyors kárpátaljai terjedése és az ellene használt oltóanyag teljes hiánya miatt Hennagyij Moszkal, a megye kormányzója idén januárban Magyarország ungvári főkonzulátusától kért segítséget. A magyar kormány napokon belül sürgősséggel nyolcezer adag kanyaró elleni vakcinát juttatott Kárpátaljának több mint 100 millió forint értékben.



Kedden Magyarország egy 36 ezer dózis vakcinából álló oltóanyag-szállítmányt adott át az Ukrán Vöröskereszt Kárpátalja megyei szervezetének. A több mint 180 millió forint összértékű rakomány 15 ezer adag kanyaró ellen is védő kombinált oltóanyagot is tartalmazott.



Az eseményen részt vevő Hennagyij Moszkal egyebek mellett azt is elmondta, hogy a Magyarország által Kárpátaljának adományozott védőoltások minősége olyan jó, hogy egyetlen esetben sem tapasztaltak mellékhatást a felhasználásuk során.