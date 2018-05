Már a magzat első szívdobbanásától tilos lesz az abortusz Iowa államban

Az Egyesült Államok legszigorúbb abortusztörvényét fogadták el szerdán Iowa államban, amely az első észlelhető magzati szívdobbanástól kezdve megtiltja a terhességmegszakítást.



A magzatok szíve általában a várandósság hatodik hete körül kezd észlelhetően dobogni, amikor a legtöbb nő még nem tud arról, hogy babája lesz.



A Des Moines-i, republikánus többségű szenátus 29-17 arányban fogadta el a törvénytervezetet, amelyet a képviselőház már korábban jóváhagyott, és így most Kim Reynolds republikánus párti kormányzó elé kerül aláírásra.



A republikánus politikusok nem titkolt célja a törvénnyel, hogy megpróbálják az alkotmánybíróság szerepét betöltő legfelsőbb bíróságon megmásíttatni az 1973-as Roe kontra Wade ügyben született ítéletet, amelyben akkor a legfelső amerikai igazságszolgáltatási fórum kimondta: a nőknek alkotmányos joguk van az abortuszhoz.



Az abortuszhoz való jog mellett kiálló Planned Parenthood nevű szervezet helyi szóvivője szerint az iowai abortusztörvény szándékosan alkotmánysértő, a tökéletesen biztonságos terhességmegszakítások 99 százalékát lehetetleníti el, és egyetlen célja, hogy megmásítsa a Roe kontra Wade ügyben született döntést.



"A törvény a magzati szívhangot használja fel eszközként, ami teljesen önkényes döntés, mert a szívverés még messze nem jelenti azt, hogy a magzat a méhen kívül is életképes" - magyarázta a Planned Parenthoodtól Becca Lee.



Az elfogadott törvény csak abban az esetben tesz kivételt, ha a terhesség nemi erőszak vagy vérfertőzés következménye, és ezt az áldozat jelentette is a hatóságoknál.