Már a második szigetet telepítik ki vulkánkitörés miatt Pápua Új-Guineában

Már a második sziget lakosságát telepítették ki vasárnap vulkánkitörés miatt Pápua Új-Guineában. A Kadovar nevű szigeten fekvő tűzhányó január 5-én kezdett kitörni, azt a szigetet már akkor kiürítették, s az ott élő 590 embert Blup Blupra költöztették át. Pénteken azonban a vulkán felrobbant, vörösen izzó sziklákat repítve a levegőbe, és nagy mennyiségű kén-dioxidot bocsátva a légkörbe. Ezért az ország kormánya úgy döntött, Blup Blup szigetét is kiürítik, mert az ott lévő 1500 embert nem tudták volna biztonságosan ellátni.



Blup Blupról Új-Guinea szigetére viszik az embereket, ahol a nemzetközi vöröskereszt segíti az ellátásukat. "Rengetegen azonnal menekülőre fogták, amint elkezdődött a kitörés. Nekik menedékre és élelemre van szükségük" - magyarázta Uvanema Rova, a nemzetközi vöröskereszt pápua új-guineai főtitkára. Az ausztrál kormány is bejelentette, hogy támogatást küld a bajba jutottaknak. A kitörést figyelemmel kísérő szakemberek arról számoltak be, hogy a Kadovar partjainál 600 méter magas gőzoszlop emelkedik a magasba a tengerből. A vulkanológusoknak nincsenek feljegyzéseik arról, hogy a Kadovar tűzhányója mikor tört ki legutóbb, de azt gyanítják, hogy ez lehetett az egyike azoknak a "lángoló szigeteknek", amelyekről a XVII. században élt brit kalóz és felfedező, William Dampier írt naplójában.