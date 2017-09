Már az amerikai gépek lelövésére készül Phenjan

Az ENSZ tagállamainak és az egész világnak is pontosan emlékeznie kell arra, hogy "az Egyesült Államok hirdetett először háborút Észak-Korea ellen" - fogalmazott újságíróknak a világszervezet New York-i központjában az észak-koreai külügyminiszter.



Ri Jong Ho hozzátette, hogy Phenjan fenntartja magának a jogot az ellenlépésekre, köztük amerikai stratégiai nehézbombázók lelövésére, még akkor is, ha azok nem Észak-Korea légterében repülnek.

"Mivel az Egyesült Államok háborút hirdetett, minden jogunk megvan az ellenlépésekre" - hangsúlyozta.



Ri Jong Ho emlékeztetett arra, hogy Trump azt állította, Észak-Korea vezetői már nem sokáig lesznek hatalmon. Ezzel kapcsolatban a lehetséges ellenlépésekre utalva megjegyezte, "majd elválik, ki lesz itt tovább".



A külügyminiszter nem fejtette ki pontosan, hogy mire gondol. Az észak-koreai politikus szombaton, az ENSZ-közgyűlés ülésszakán elmondott beszédében már utalt az amerikai elnök, szintén az ENSZ-ben elhangzott keddi megjegyzéseire, és "zavart embernek", valamint "megalománnak" nevezte Donald Trumpot. Az amerikai elnök ugyanis beszédében azzal fenyegette meg Phenjant: amennyiben az Egyesült Államok arra kényszerülne, hogy megvédje önmagát vagy szövetségeseit, akkor "megsemmisíti" Észak-Koreát.



Washington szombaton B-1B típusú hadászati nehézbombázókat küldött az Észak-Koreától keletre fekvő vizek fölötti nemzetközi légtérbe. A Pentagon akkor bejelentette: ezzel az Egyesült Államok elszántságát akarták megmutatni, valamint egyértelmű üzenetet küldtek Phenjannak arról, hogy az amerikai elnöknek számos katonai lehetősége van a fenyegetés legyőzésére.



António Guterres ENSZ-főtitkár szerint az Egyesült Államok és Észak-Korea közötti retorika hangnemének élesedése növeli a tévedések lehetőségét.



A világszervezet vezetőjének álláspontját - nem sokkal az észak-koreai külügyminiszter nyilatkozata után - a szóvivője, Stephane Dujarric tolmácsolta újságíróknak az ENSZ székházában. "A heveskedő beszéd végzetes félreértésekhez vezethet" - fogalmazott Dujarric.



A szóvivő hozzátette: a helyzetnek csakis politikai megoldása lehetséges. Szokásos napi sajtóértekezletén a Fehér Ház szóvivője, Sarah Huckabee Sanders - kérdésre válaszolva - leszögezte: "képtelen" állítás, hogy Washington hadat üzent volna Phenjannak. Közölte: amikor Donald Trump az egyik Twitter-bejegyzésében azt írta, hogy Észak-Korea vezetői "már nem sokáig lesznek" a helyükön, akkor ezzel nem azt akarta jelezni, hogy Washington a phenjani kormány megbuktatásra törekszik.



Elemzők megjegyzik: az Egyesült Államok és Észak-Korea formálisan még mindig hadban áll egymással, az 1950 és 1953 között pusztító koreai háborút ugyanis csupán tűzszünettel zárták le, és nem békemegállapodással.