Már azt is büntetnék, ha valaki megnéz valamilyen terrorista tartalmat a neten

A brit kormány szigorítási tervei szerint a jövőben súlyos bűncselekménynek minősülne az online felületeken megjelenő terrorista tartalmak puszta megtekintése is - mondta kedden a brit belügyminiszter.



Amber Rudd a kormányzó Konzervatív Párt Manchesterben zajló éves kongresszusán felszólalva kifejtette: terrorcselekményekre szító, gyűlöletkeltő, radikalizáló tartalmakat még ma is szinte akadálytalanul fel lehet tölteni a világhálóra, ahol e tartalmak "túlságosan könnyen, másodperceken belül" hozzáférhetővé válnak.



Rudd szerint ennek véget kell vetni, mivel a terrortámadási tervek előkészületei is egyes esetekben az ilyen tartalmakat megjelenítő online felületeken történnek.



Éppen ezért a brit kormány törvényi szigorítást tervez, amelynek értelmében 15 évig terjedő börtönbüntetéssel lesznek sújthatók mindazok, akik rendszeresen ilyen online tartalmakat nézegetnek - mondta a kongresszusi hallgatóság ovációja közepette a belügyminiszter.



Amber Rudd szerint ezzel be lehet zárni egy jelentős büntetőjogi rést, ugyanis a jelenlegi törvények csak azt rendelik büntetni, ha valaki letölt és tárol terrorista tartalmakat az internetről, de az ilyen tartalmak rendszeres megtekintését nem, ami "kritikus jelentőségű különbség".



Rudd a konzervatív párti kongresszuson bejelentette azt is, hogy a készülő törvénymódosítás alapján szintén 15 évig terjedő börtönbüntetést lehet majd kiróni azokra, akik terrorcselekmény elkövetésének céljából tesznek közzé információkat a rendőrségről vagy a brit fegyveres erőkről.



A miniszter, aki most első ízben ismertette e szigorítási terveket, felszólította a globális közösségi felületeket üzemeltető internetes vállalatokat - közvetlenül nevesítve közülük a Facebookot, a Twittert és a Google-t -, hogy sürgősen fejlesszenek ki olyan technológiai megoldásokat, amelyek megtisztítják felületeiket a terrorista, radikalizáló tartalmaktól.



"Cselekedjenek haladéktalanul, tegyenek eleget erkölcsi kötelezettségeiknek" - üzente e cégeknek keddi kongresszusi felszólalásában a brit belügyminiszter.



Theresa May brit miniszterelnök nemrégiben az internetszolgáltató vállalatokat is sürgős cselekvésre szólította fel.



May a The Daily Telegraph című konzervatív brit napilapnak nyilatkozva néhány hete kijelentette: ha a nagy internetszolgáltató társaságok nem lépnek fel a radikalizáló hatású online tartalmak terjesztése ellen, a brit kormány fontolóra veheti olyan új intézkedési hatáskörök bevezetését, amelyekkel a hatóságok útját állhatják a hozzáférésnek e szélsőséges tartalmakhoz.



Március vége óta öt terrorcselekmény történt Nagy-Britanniában; a támadásokban összesen 35-en vesztették életüket.