Már nem vádolják nemi erőszakkal, mégsem hagyhatja el Ecuador londoni nagykövetségét

Az ausztrál állampolgárságú, 47 éves Assange portálja hozzávetőleges becslések szerint csaknem 500 ezer bizalmas amerikai diplomáciai táviratot szerzett meg, és az elmúlt években ezek jelentős részét át is adta médiapartnereinek. A svéd hatóságok azonban nem emiatt, hanem szexuális bűncselekmények gyanújával körözték, Assange két egykori munkatársának feljelentése alapján.



Assange mindig is tagadta e bűncselekmények elkövetését, és ebben az ügyben most meg is szűnt ellene a nyomozás.

A Scotland Yard pénteki közleménye szerint változatlanul érvényes a Julian Assange elleni brit letartóztatási parancs, annak ellenére is, hogy a svéd ügyészség megszüntette a WikiLeaks kiszivárogtató portál alapítója ellen nemi erőszak gyanúja miatt folytatott nyomozást. Assange pénteken kora este, a menedékéül szolgáló londoni ecuadori nagykövetség teraszáról azt mondta az alant összegyűlt újságíróknak, hogyA nyomozás megszüntetését Marianne Ny svéd főügyész jelentette be pénteken Stockholmban.A londoni rendőrség röviddel ezután közzétett állásfoglalásában azonban felidézte: a londoni Westminster kerület magisztrátusi bírósága letartóztatási parancsot adott ki Assange ellen, miután a WikiLeaks alapítója nem jelent meg a bíróság előtt a 2012. június 29-ére kitűzött időpontban.A rendőrségi közlemény szerintA Scotland Yard hangsúlyozta, hogy, jóllehet már nem a nemi erőszak eredeti vádja, hanem ennél "jóval kisebb horderejű" vétség gyanúja miatt, vagyis azért,A svéd körözés alapján a brit hatóságok Assange-t már 2010-ben őrizetbe vették, utána hosszú ideig egy londoni börtönben, majd házi őrizetben volt. Később engedélyezték számára, hogy szabadlábon védekezzen, és ennek fejében 2012 júliusában meg kellett volna jelennie a londoni magisztrátusi bíróságon. Ehelyett azonban az ecuadori nagykövetségen politikai menedékjogot kért és kapott, és azóta is ott él.Pénteken kora este a diplomáciai képviseletnél összegyűlt újságíróknak a nagykövetség első emeleti teraszáról nyilatkozva kijelentette:, gyermekei úgy nőttek fel, hogy ő nem lehetett velük, és ezt "sem megbocsájtani, sem elfelejteni" nem fogja.Assange szerint a vádemelés nélküli fogva tartás és kiadatás "gyakorlattá vált az Európai Unióban", annak a törekvésnek a részeként, amelynek célja az EU átalakítása föderális állammá.Hozzátette: a svéd ügyészség pénteki döntése "fontos győzelem" számára, de "az igazi háború még csak most kezdődik", mivelAssange kijelentette:, sőt az amerikai Központi Hírszerző Ügynökséget (CIA) érintő iratok közlését fel is gyorsítja.Nem válaszolt arra a kérdésre, hogy elhagyja-e az ecuadori nagykövetséget, de közölte, hogy jogi képviselői felvették a kapcsolatot a brit hatóságokkal "a párbeszéd megkezdésének reményében".A svéd körözés ügyében első fokon eljáró londoni bíróság már 2011 februárban jóváhagyta Assange átadását Svédországnak.Assange ügyvédei szerint viszonta titkos amerikai diplomáciai iratok tömeges kiszivárogtatása miatt szintén bírósági eljárás indulhat ellene, és