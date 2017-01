Már tíz atombombára való plutóniumja lehet Kim Dzsong Unéknak

Észak-Koreának már 50 kilogramm, fegyver minőségű plutóniumja lehet, ami tíz atombomba előállításához elegendő a Phenjan rendelkezésére álló technológia alkalmazásával - olvasható a dél-koreai védelmi minisztérium szerdán nyilvánosságra hozott legfrissebb jelentéséről szóló sajtóközleményben.



Sok szakértő úgy véli, hogy Észak-Korea, amely tavaly két kísérleti atomrobbantást és több tucatnyi rakétakísérletet hajtott végre, az idén megsokszorozhatja arra irányuló erőfeszítését, hogy atomrakétával elérje az Egyesült Államok kontinentális területeit. A szakértők különbözőképpen ítélik meg, hogy mennyire előrehaladottak az észak-koreai tudományos programok, de azt mind elismerik, hogy az ország nagy haladást ért el Kim Dzsong Un vezetése alatt.



A dél-koreai védelmi minisztérium 1967 óta kétévente adja ki Fehér Könyvét, amelyben elemzi az észak-koreai haderőt, a Koreai-félsziget biztonsági helyzetét, és indokolja saját lépéseit. A most kiadott könyv szerint Északnak "jelentős" kapacitása van olyan fegyverek gyártására, amelyekben dúsított uránt töltenek.



A washingtoni központú Nemzetközi Biztonsági és Tudományos Intézet (ISIS) tavaly júniusban úgy becsülte, hogy Észak-Koreának akár 21 atombombára való urániumja és plutóniumja is lehet. Az intézet 2014-ben 10 és 16 közé becsülte ezt a számot.



A szöuli védelmi minisztérium szerint Észak-Korea azáltal tudta felgyorsítani plutóniumgyártását, hogy újraindította a öt megawattos jongbjoni reaktorát, és ebben többször újrafeldolgozta a kiégett plutónium-fűtőrúdjait. A reaktort Phenjan 2007-ben zárta be az atomprogramja leszereléséről szóló hathatalmi tárgyalások eredményeképpen.



Kim Dzsong Un január 1-jén azt állította: országa közel áll ahhoz, hogy újabb ballisztikus rakétát lőjön ki. A KCNA állami hírügynökség pedig vasárnap azt jelentette: az ország bármikor készen áll arra, hogy újabb kísérletet hajtson végre interkontinentális ballisztikus rakétával.