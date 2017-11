Máris megvan az új brit védelmi miniszter

Gavin Williamson újonnan kinevezett brit védelmi miniszter (j) érkezik a minisztérium londoni épületébe, egy nappal azután, hogy elődje, Michael Fallon benyújtotta lemondását.

Fotó: MTI/EPA/Neil Hall

Williamson elődje, Sir Michael Fallon előző este jelentette be váratlanul lemondását , azzal az indokkal, hogy korábban a jelenlegi etikai normáknak "nem megfelelő magatartást" tanúsított.Gavin Williamson eddig a Chief Whip tisztségét töltötte be. A brit parlamenti rendszer e sajátos hivatalának mindenkori vezetője felelős a jelenléti és a szavazási fegyelem fenntartásáért a kormánypárt alsóházi frakciójában, szankcionálási jogkörökkel. A tisztség betöltője egyben a kabinet tagja is.Michael Fallon szerda este jelentette be lemondását. Theresa Maynek küldött levelében a volt védelmi miniszter azt írta, hogy az elmúlt napokban "számos állítás" fogalmazódott meg egyes alsóházi képviselőkkel kapcsolatban, és néhány ilyen állítás az ő korábbi magatartását is érintette.Hozzátette, hogy a felmerült állítások közül sok hamis, de elfogadja, hogy a múltban nem felelt meg a fegyveres erőktől elvárt magas viselkedési normáknak, és mivel védelmi miniszterként ő is a brit fegyveres erőket képviselte a kormányban, e pozícióját felülvizsgálva lemond.Az újságírónő, Julia Hartley-Brewer annak idején kifogásolta Fallon viselkedését, de az ügyből végül nem lett botrány.Az utóbbi időszakban a londoni Westminster kormányzati és parlamenti negyedében azonban egyre több híresztelés kapott lábra sok más volt és jelenlegi képviselő és kormányzati tisztviselő múltbeli magatartásával kapcsolatban, és a felmerült vádak között nem egy esetben szexuális zaklatás is szerepel.Ezek a vádak egyelőre nem nyertek bizonyítást, ám Andrea Leadsom, a törvényalkotási ügymenet irányításáért felelős kabinettag a héten a londoni alsóházban felszólalva