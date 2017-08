Marseille: egy ember meghalt, egy megsérült, amikor két buszmegállóba is belehajtott egy autós - fotók

Hírügynökségi jelentések szerint a dél-franciaországi város régi kikötőjének két különböző buszmegállójában történtek a gázolások. Az okuk vagy indítékuk egyelőre nem ismert, a rendőrség egyelőre nem adott ki hivatalos tájékoztatást róluk.A BFM tévécsatorna tudósítója úgy értesült, a rendőrség "jelen pillanatban kizárja, hogy a terrorcselekmény történt".A hatóságok a Twitteren arra kérték a városban tartózkodókat, hogy kerüljék az incidens helyszínét.

ét buszmegállóba hajtott egy autó a franciaországi Marseille városában. Egy ember meghalt, egy súlyosan megsérült, az autó vezetőjét őrizetbe vették - jelentette a francia rendőrség. A BFMTV szerint az első gázolás a 11. kerületben történt 9 óra 15 perckor, majd a másik néhány perccel később a 13. kerületben. A halálos áldozat egy negyven év körüli nő - írta meg az Index.

A lap francia sajtóértesülésekre hivatkozva még arról számolt be, hogy egy 35 éves férfi vezette az egyébként lopott autót. A férfi ismert volt a rendőrség előtt lopás, kábítószerrel és lőfegyverrel való visszaélés miatt, emellett pszichés problémákkal is küszködött - de ez utóbbi információt a rendőrség nem erősítette meg. A BFMTV információja szerint a rendszám alapján azonosították be a gázolót.A férfit a város Vieux-Port nevű részében keresik, ahol további rendőri akció zajlik éppen.A Le Parisien szerint egyértelmű, hogy a férfi szándékosan hajtott a megállókba, ugyanakkor azt egyelőre nem tudni, mi motiválta.