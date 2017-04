Más európai migrációs politikát sürgetett Matteo Renzi a baloldali jelöltek tévévitáján

A római balközép kormánykoalíciót vezető PD élére pályázó politikusok a SkyTg24 olasz hírtelevízión válaszoltak újságírók és nézők kérdéseire. A tévévita megelőzte a PD vasárnapi főtitkár-választását, amelyen a párt választói döntenek Matteo Renzi, Andrea Orlando és Michele Emiliano között.



A tévévita a legaktuálisabb olaszországi problémákat érintette az abortusztól, az Alitalia olasz légitársaság csődhelyzetén át, a következő olasz kormány összetételéig.



A figyelem a legesélyesebb jelöltre Matteo Renzire összpontosult, aki kijelentette, hogy a vasárnapi választáson legalább egymillió szavazót vár az urnákhoz. Első számú vetélytársa Andrea Orlando azt hangsúlyozta, hogy az új PD-főtitkár jogszerű elismeréséhez legalább kétmillió szavazó szükséges.



Michele Emiliano szükségesnek nevezte az Olaszországba érkező migrációt kiemelve, hogy a dél-olaszországi mezőgazdaság számára elengedhetetlen a külföldi munkaerő. Törvényes migráció kell, azt kell befogadni, aki dolgozni akar - mondta Michele Emiliano. Andrea Orlando szerint az érkező migránsokat mindenekelőtt integrálni kell. Matteo Renzi elutasította a Földközi-tengeren emberek életét mentő nem kormányzati szervezetekkel (NGO) szembeni vádakat, miszerint egyes NGO-k együttműködnek az embercsempészekkel. Kijelentette, az embercsempészek, nem az NGO-k ellen kell fellépni. A volt olasz miniszterelnök az európai migrációs politika módosítását sürgette hangoztatva, hogy Európának Afrikában is változtatnia kell politikáján.



Hangoztatta, véget kell vetni annak, hogy az EU-ban mások "a mi pénzünkből húzzanak fel falakat". Matteo Renzi korábban is többször ismételt véleményére utalt, miszerint a közép-kelet-európai tagállamoktól meg kell vonni a közösségi forrásokat, ha "falakat" emelnek.



Renzi őrültségnek nevezte a kilépést az euróövezetből, amelyet az ellenzéki Öt Csillag Mozgalom (M5S) szorgalmaz. Nemet mondott a vagyonadó bevezetésére is, amelyet Orlando és Emiliano is támogatott. Michele Emiliano elutasított egy esetleges nagykoalíciót a következő olasz parlamenti választások után, Matteo Renzi ezt nem zárta ki.



Vasárnap a PD szavazói és szimpatizánsai szavaznak a párt főtitkáráról. A balközép párt 2007-es megalakulása óta saját választóira bízza a főtitkár vagy a miniszterelnök-jelölt személyének kiválasztását. Matteo Renzi 2014 februárjától a tavaly december 4-i alkotmányos népszavazás bukásáig volt Olaszország miniszterelnöke. December 7-én mondott le, majd idén április 19-én a PD főtitkári székéből is távozott, de azonnal ismét jelölte magát ugyanerre a tisztségre. Két vetélytársa a PD politikusa: Andrea Orlando, a jelenlegi igazságügyi miniszter és Michele Emiliano, a déli Puglia tartomány elnöke.



Előrejelzések Matteo Renzi jelentős előnyét mutatják a két kihívóval szemben, de a vasárnapi szavazás legnagyobb tétje a részvétel lesz. A támogatottságából fokozatosan veszítő PD nehezen tud majd 2,8 millió embert az urnákhoz csalogatni, ahogyan az 2013-ban történt, amikor Matteo Renzit választották meg főtitkárának.