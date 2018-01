Másfél tucat civil halt meg a török hadsereg offenzívájában Szíriában, a kurdok kemény ellenállást tanúsítanak

A török média arról adott hírt, hogy török harci gépek vasárnap megsemmisítették a Szíriai Demokratikus Erők (SDF) nevű katonai koalíció és a benne részt vevő Népvédelmi Egységek (YPG) nevű kurd milícia két harci állását, ahonnan előzőleg lőtték rakétákkal a határ mentén fekvő török településeket. A legfrissebb híradások szerint 11 rakétát lőttek ki onnan a dél-törökországi Reyhanli városra, és közülük 9 fel is robbant, aminek következtében egy ember - aki szíriai állampolgár - meghalt, és 47-en megsebesültek. Kilis városában négy rakéta csapódott be, megsebesítve hét embert.



A korábbi hírek kevesebb rakétatámadásról és kevesebb áldozatról szóltak.



Törökország szombaton Olajág néven légi hadműveletet indított Afrínban az YPG ellen, vasárnap pedig a szárazföldi beavatkozás is megindult. Ankara a törökországi kurd szakadár Kurdisztáni Munkáspárttal (PKK) szövetséges terrorszervezetnek tartja az YPG-t, miközben utóbbi Washington támogatását élvezi.



A legfrissebb összesítések szerint a török hadsereg 153 célpontra mért csapást az elmúlt két napban. A Firat hírügynökség jelentése szerint a török csapatok a kurd fegyveresek komoly ellenállásába ütköztek, az YPG harcosai Afrín városánál megsemmisítettek két török harckocsit, feltartóztatva ezzel az előrenyomulásukat, illetve ártalmatlanítottak még egy tankot Bulbul településnél is. Volt, ahol meghátrálásra kényszerítették a török katonákat.



Helyszíni jelentések szerint a környékbeli lakosok tömegesen hagyják el Afrín térségét, és egy nap leforgása alatt közel ezerötszáz nő és gyerek menekült el onnan.



A YPG 2012-ben szerezte meg Afrínt a szíriai kormányerők visszavonulásával. A területen korábban 200 ezren éltek, de a menekültek révén a számuk mára 500 ezerre nőtt. A lakosság mintegy felét arabok, a fennmaradó hányadot főként kurdok, kisebb részt pedig türkmének teszik ki. Az YPG nagyjából 10 ezer milicistája állomásozik Afrínban.