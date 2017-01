Másodfokú fagyriadót rendeltek el Romániában

Az előrejelzés szerint az ország legnagyobb részén a nappali csúcshőmérséklet sem haladja meg a mínusz 10-15 fokot, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet pedig az erdélyi medencében akár mínusz 29 fokig is süllyedhet.



Az ország felében a karácsonyi szünet után sem nyitották meg az iskolákat: a hideg miatt 21 megyében (a 41 közül) tanítási szünetet rendeltek el hétfőre és keddre. Bukarestben szerdán is szünetel a tanítás.



A pénteki hóvihar miatt napokig lezárt délkelet-romániai országutakon és a Bukarestet a tengerparttal összekötő A2-es autópályán is helyreállt a forgalom, az útburkolat azonban sokhelyütt havas, csúszós.



A vasúti közlekedést csak részlegesen sikerült újraindítani a térségben: hétfőn is 40 járatot töröltek Románia délkeleti megyéiben.



A rendkívüli hideg próbára teszi az ország energetikai hálózatait is. A villamosenergia-hálózatot működtető Transelectrica szerint hétfőn 17 éve nem tapasztalt csúcsértékre, 9750 megawattra emelkedhet az áramfogyasztás az országban, miután ezen a télen már december 16-án is megközelítette ezt az értéket. A hétfő reggeli energiafogyasztás tíz százalékkal volt magasabb, mint a tavaly január 9-i érték.



Az energetikai operatív törzs hétfőn elrendelte több vegyes tüzelésű hőerőmű áttérését fűtőolajra, hogy a lakossági fogyasztók földgázellátása a megnövekedett igény ellenére is zavartalan legyen - számolt be a Digi 24 hírtelevízió. A villamosenergia-szükséglet 31 százalékát fedezik a vízierőművek, 30 százalékát a szén-, 22 százalékát a szénhidrogén-tüzelésű hőerőművek, 13,5 százalékát pedig a cernavodai atomerőmű. A szél- és napenergia a napi fogyasztás mindössze 3 százalékát fedezi.



Románia napi 64 millió köbméteres földgázfogyasztásának felét belföldi termelésből, mintegy 30 százalékát a tartalékokból és körülbelül 20 százalékát importból fedezi. Becslések szerint a napi földgázfogyasztás a hideg napokon elérheti a 70 millió köbmétert is, de ez nem veszélyezteti az ország energetikai rendszerének egyensúlyát, a lakosság energiaellátását - mondta Toma Petcu, energetikai miniszter az Agerpres hírügynökségnek.