Második világháborús bomba miatt több mint 50 ezer embert evakuálnak Augsburgban

A második világháború óta még soha nem evakuáltak ennyi embert Németországba.



A dél-németországi város középkori katedrálisa és városháza is a hatóságok által a bomba másfél kilométeres körzetében lezárt területhez tartozik. A rendőrség tájékoztatása szerint a vasárnap reggeli óráktól senki sem léphet be a környező utcákra, illetve helyi idő szerint 10 órára a lakosoknak el kell hagyniuk a lezárt területet.



A német hatóságok szerint nem tudni, mennyi időt vesz majd igénybe a bomba hatástalanítása. A hatóságok ezért megnyitották az iskolákat azoknak az embereknek, akik nem tudnak máshová menni.



A bombát kedden találták meg építési munkálatok során.



Németországban gyakran találnak fel nem robbant második világháborús bombákat. A vasárnapi evakuálás mindazonáltal még a 2011-es koblenzi hasonló műveletnél is több embert érint; akkor 45 ezer ember kényszerült átmenetileg elhagyni az otthonát.