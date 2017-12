Mateusz Morawiecki, az új lengyel miniszterelnök és a kormány tagjai letették az esküt

Az új miniszterelnök és a kormány tagjai letették az esküt. A kabinet összetétele nem változott, nem hivatalos sajtóhírek szerint további személycserék csak januárban várhatóak, miután az új miniszterelnök megvizsgálta az egyes tárcák működését.Beata Szydlót a lengyel államfő tárca nélküli kormányfőhelyettesnek nevezte ki. Korábbi, hivatalosan meg nem erősített sajtóértesülések szerint a társadalompolitikai ügyekért lesz felelős.

Az új miniszterelnök kedden mond programbeszédet a szejmben, ezt követően szerda reggel bizalmi szavazás várható.Az államfő "az esetek túlnyomó többségében" jónak minősítette a Jog és Igazságosság (PiS) párt 2015. őszi választási győzelme óta múlt péntekig hivatalban lévő Szydlo-kormánnyal való együttműködését, mindazonáltal megjegyezte: voltak "bizonyos gyenge pontok is", ezekre vonatkozóan az a várakozása, hogy megszűnnek. Duda ezzel többek között a nemzetvédelmi miniszter és közte észlelhető, hatásköri átfedésekből eredő feszültségekre utalhatott.Fő céljait "a biztonságos család", "méltóságos munka", "mindenki számára elérhető lakás" kifejezésekben foglalta össze, jelezve: e társadalmi célok elérése érdekében továbbra is a gazdaság megerősítésére fog összpontosítani."A mai európai és globális történések katlanában, különféle viták kereszttüzében Lengyelország és állampolgárai érdekeit tartjuk majd szem előtt" - jelentette ki. Hozzáfűzte: kabinetje arra is törekedni fog, hogy "az egységes Lengyelország, az összes állampolgár kormánya legyen", mely "azok számára is elfogadható lesz, akik eddig nem szavaztak rá".