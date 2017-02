Matteo Renzi-bábu sebesített meg hét embert

Matteo Renzi volt olasz kormányfőt ábrázoló, de Paolo Gentiloni jelenlegi miniszterelnök arcát viselő, egy méter magas kartonfigura sebesített meg hét embert, köztük öt nézőt, amikor lezuhant a toszkánai Follonica fürdőváros karneváli felvonulásának egy díszes kocsijáról.



A kocsi installációja akkor dőlt össze, amikor egy csavar hirtelen eltörött, a Renzi-Gentiloni kartonfigura a nézők közé zuhant.



A hét embert, köztük öt nézőt kórházba vitték, a keddi médiaértesülések szerint a toszkán hatóságok gondatlanság miatt, ismeretlen tettes ellen indítottak vizsgálatot a vasárnapi baleset ügyében.



Egy 71 éves nyugdíjas állapota válságosnak tűnt eleinte, de hamarosan ő is hazamehet a sienai kórházból és jobban van a kocsi egyik mutatványosa is, aki kéztörést szenvedett. A sérültek között van egy négyéves kislány is, őt már hazaengedték.



A karneváli kocsit a városi hatóság lefoglalta. A felvonulás szervezőit megrázta a baleset, köszönetet mondtak a nézőknek, akik első segélyt nyújtottak a sebesülteknek.



A follonicai karnevált idén 50. alkalommal rendezik meg.



Andrea Benini polgármester elmondta, hogy újra átvizsgálják a felvonuló kocsikat, melyek mindegyike rendelkezett az érvényes papírokkal.



A follonicai karneválnak nem vetettek véget, minden halad a tervek szerint, így lesz még két felvonulás is, február 19-én és 26-án.