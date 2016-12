Medvegázolás: két terepjáróval is keresztülhajtottak az ülő állaton

Vizsgálat indult Oroszországban jakutföldi férfiak után, akik egy interneten elterjedt videón szántszándékkal többször keresztülhajtanak hatalmas terepjáróikkal egy hóban ülő barnamedvén a szibériai tundrán.



Az egyik terepjáró utasa üvöltözve buzdítja társát, hogy "lapítsa szét" az állatot, és éljenzi annak halálát, miután a két gépjárművel többször is keresztülhajtanak medvén.



Miután a felvételt tévécsatornák is bemutatták, a jakutföldi hatóságok vizsgálatot indítottak, hogy állatkínzás történt-e. Az orosz belügyminisztérium szóvivője szerint a videó alapján egyelőre csak azt lehet megállapítani, hogy helyi lakosokról van szó.



Szergej Donszkoj környezetvédelmi miniszter közösségi oldalán azt ígérte, mindent megtesznek, hogy "ezek a gazfickók a lehető legsúlyosabb büntetést kapják a vérengzésért". Szerinte letöltendő szabadságvesztéssel kell sújtani az ilyen bűncselekményeket.



Tavaly is egy hasonló videofelvétel okozott felháborodást a jóérzésű közvéleményben: akkor egy sarkvidéki katonai támaszpont dolgozói élelemnek álcázott petárdát etettek meg egy jegesmedvével, amely szörnyű kínok között pusztult el.



