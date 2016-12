Megbírságoltak két európai bankot Amerikában

Két európai pénzintézet, a Deutsche Bank és a Crédit Suisse összesen több mint 12 milliárd dollár értékű büntetést kapott az Egyesült Államokban jelzálog-fedezetű értékpapírok szabálytalan értékesítése miatt.



Az Egyesült Államok 2012-ben kezdte meg a bankszektor bírságolását, tekintettel a 2008-ban kirobbant pénzügyi válságért viselt felelősségükre. A vádak szerint a piacokat bedöntő jelzálog-fedezetű értékpapírok forgalmazása során a bankok alacsonyabbnak állították be azok tényleges, valójában nagyon magas kockázatát. Az amerikai bankok után most az európai bankokon a sor, így bírságra számíthat még a Royal Bank of Scotland, a Barclays, a UBS és a HSBC is.



Az amerikai igazságügyi minisztérium eredetileg azt javasolta, hogy a Deutsche Bankra, a legnagyobb német kereskedelmi bankra 14 milliárd, a svájci székhelyű Crédit Suisse bankra pedig 5-7 milliárd dolláros büntetést szabjanak ki.



A hosszas egyeztetések eredményeként kialakult megállapodás alapján a Deutsche Bank végül 7,2 milliárd dollárt fizet, ebből a bírság maga 3,1 milliárd dollár, amelyet készpénzben fizet meg a bank. A maradék 4,1 milliárd dollár a károsult fogyasztók kártérítésére megy el a következő öt év során, amikor is a bank egyebek között módosít létező hitelszerződésein és segítséget nyújt az adósoknak.



A Crédit Suisse több mint 5,2 milliárd dollárt fizet ki: ebből a bírság 2,48 milliárd dollár, a maradék 2,8 milliárd dollárt pedig a következő öt év során a megtévesztett fogyasztók kárpótlására fordítják.



A Deutsche Bank árfolyama emelkedett a pénteken bejelentett alku hírére, mivel a befektetők sokkal nagyobb büntetésre számítottak.



Az amerikai igazságügyi minisztérium szeptemberben jelentette be, hogy 14 milliárd dollárt követel a Deutsche Banktól, amivel padlóra küldte a bank árfolyamát. Szeptemberi minimumán 9,89 eurót ért egy részvény, azóta több mint 80 százalékkal nőtt az árfolyam. Péntek délután fél négykor 17,85 eurón, 0,56 százalékos pluszban forgott a részvény, de napi csúcsán, 18,62 eurón, 6,40 százalékos nyereségben állt.



A Crédit Suisse viszont 0,98 százalékos mínuszban, 15,18 svájci frankos árfolyamon forgott a zürichi tőzsdén péntek délután fél négykor. Az amerikai bírság, amelynek összege alig csökkent az alkudozás során, azt jelenti, hogy immár a második egymást követő évet zárja veszteségben a bank.



A nagy amerikai bankok összesen 46 milliárd dolláros bírságot, illetve kártérítéseket fizettek ki azért, mert a pénzügyi válság előtt becsapták ügyfeleiket. Európai versenytársaiktól eltérően azonban már le is zárták ezeket az ügyeket, leírták veszteségeiket és erős tőketartalékkal bírnak.