Megcsonkítottak egy lopással gyanúsított férfit a tálibok Afganisztánban

Az eset hétfőn történt a lázadók ellenőrzése alatt álló Herát tartomány egyik távoli részén, Obe körzetben. A férfit, Golám Farukot az ítélet végrehajtását megelőzően egy hónapon át fogva tartották a tálibok. Golám Dzsilani Farhád tartományi szóvivő elmondta, hogy a férfit jelenleg a tartomány kórházában kezelik, nincs életveszélyes állapotban.



A tálibok még nem kommentálták az eseményt.



A tálibok az 1990-es évek második felében az iszlám törvénykezés radikális értelmezésén alapuló irányítást vezettek be Afganisztánban. A központi hatalomból kiűzött, de az ország egyes részeit továbbra is ellenőrzésük alatt tartó lázadók azóta is alkalmazzák a nyilvános csonkítás és kivégzés gyakorlatát azokkal szemben, akiket bűncselekményekkel gyanúsítanak.



Múlt héten Afganisztán északkeleti, Badahsán nevű tartományában a tálibok halálra köveztek egy nőt és megkorbácsoltak egy férfit, akiket házasságtöréssel vádoltak. Januárban hat embert korbácsoltak meg rablás és házasságtörés vádjával az ország középső részén.



Az ENSZ jelentése szerint az ilyen és ehhez hasonló esetekből 41-et jegyeztek fel tavaly, a büntetések során 38 ember halt meg. A világszervezet szerint az áldozatok tényleges száma ennél is több lehet, mivel a tálibok ellenőrzése alatt álló területekre való belépés korlátozott.